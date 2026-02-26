ЧЕТЫРЁХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА В РЕАНИМАЦИИ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА НА ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ В КВЕБЕКЕ

Ребёнок ехал в санях, которые тянул взрослый. Что именно произошло — полиция устанавливает

Воскресная прогулка на лыжной трассе в парке Наккерток обернулась трагедией для одной семьи из восточного Онтарио.

Четырёхлетняя девочка была госпитализирована в критическом состоянии после инцидента на трассе в Валь-де-Мон — небольшом муниципалитете в западном Квебеке, примерно в часе езды от Оттавы.

По данным полиции МРК де Колин-де-л’Утауэ, вызов поступил в воскресенье днём. Когда офицеры прибыли на место — на трассе в парке Наккерток на Route du Carrefour — медики уже проводили реанимационные мероприятия.

Девочка находилась в санях, которые тянул взрослый, когда произошло что-то, повлёкшее остановку сердца. Рядом находились несколько человек.

— Согласно имеющимся данным, все признаки указывают на несчастный случай, — сообщил сержант Мартен Фурнель.

Ребёнка сначала доставили в больницу Уэйкфилда, затем перевезли в Детскую больницу Восточного Онтарио (CHEO) в Оттаве. Информации о состоянии девочки утром в понедельник не поступало.

Администрация парка Наккерток опубликовала заявление в социальных сетях, поблагодарив всех, кто откликнулся на экстренный вызов.

— Мы хотим выразить глубокую благодарность пожарным, полицейским и парамедикам за их помощь, — говорится в сообщении. — Наши мысли — с семьёй пострадавшей и всеми, кого затронула эта трагедия в нашем лыжном сообществе.

Полиция работает на месте и пытается восстановить точную картину произошедшего. Подробности инцидента пока не раскрываются.

