ФИФА наложила годовую дисквалификацию на главного тренера женской сборной Канады Беверли Пристман после инцидента с беспилотником в среду.

Ранее в этом месяце Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) подал жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу наблюдения дронами за тренировками женской футбольной команды в рамках подготовки к Олимпийским играм в Париже.

22 июля в Сент-Этьене полиция задержала оператора дрона, который пролетал над тренировочным полем, когда дрон прилетел и вышел из строя.

5 июля состоялся матч между Канадой и Новой Зеландией, в котором канадцы выиграли со счетом 2:1.

“Канадская ассоциация футбола была признана ответственной за несоблюдение правил ФИФА в связи с тем, что не обеспечила соблюдение участвующими в олимпийском футбольном турнире официальными лицами запрета на полеты дронов над любыми тренировочными площадками. Официальные лица были признаны ответственными за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры в связи с использованием женской сборной Канады беспилотных летательных аппаратов”, – говорится в заявлении ФИФА.

Джозеф Ломбарди и Жасмин Мандер, а также Пристман были отстранены на год. Штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков (эквивалент 207 тысяч евро) также будет наложен на Канадскую футбольную ассоциацию (CSA).

С команды нашей страны за данный инцидент также снимут шесть очков, в связи с чем канадки перед двумя оставшимися матчами группового этапа будут иметь на счету -3 очка.

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