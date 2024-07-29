Клиенты Scotiabank сетуют, что их зарплата не была зачислена на счет; банк считает-это техническая проблема

Онлайн-сервис Downdetector, отслеживающий сбои в работе системы, показывает, что пользователи начали сообщать о проблемах с мобильным банкингом Scotiabank, онлайн-банкингом и пополнением счета в пятницу утром.
К 11:51 утра по восточному времени о проблеме сообщили почти 4300 пользователей.
Их число достигло пика в 5000 человек в 9:15 утра.
Некоторые пользователи платформы социальных сетей X отметили, что отключение произошло незадолго до конца месяца, когда многим людям нужно оплачивать аренду, ипотеку и другие счета.
Другие интересовались, возместит ли им банк комиссионные, понесенные из-за проблемы.
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