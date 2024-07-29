С добрым утром, Монреаль! Начинаем день вместе!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательный понедельник! Температура воздуха: Утром 21°C, Днём 30°C, Вечером 26°C.

Смотрите, сколько интересного вобрала в себя сегодняшняя дата: дни рождения Айвазовского и Ван Гога, Шумана и Муссолини,. В этот день состоялся первый полет ТУ-134 и была свадьба принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, была открыта Триумфальная арка и создано спецподразделение «Альфа».

А наши предки отмечали Финогеев день: он имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.

Именины в этот день отмечают: Иван и Валентина, Павел и Юлия, Петр и Алевтина, Яков и Федор. Всех тезоимцев – поздравляем!

И поскольку день хороший и солнечный, то предлагаем погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!

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