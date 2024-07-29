Лесные пожары в Канаде угрожают нефтепроводу TransMountain

Стремительно распространяющийся лесной пожар в канадском регионе Альберта охватил курортный город Джаспер и угрожает нефтепроводу TransMountain (TMX).

Пожар, получивший название Утопия, был зарегистрирован неделю назад, и, как полагают, он начался из-за удара молнии.

Джаспер находится в центре огромного национального парка с одноименным названием. Это популярное место для туризма. Но и недавно расширенный нефтепровод TMX тоже проходит через Джаспер, там расположена одна из насосных станций нефтепровода. Оператор трубопровода установил на своей станции систему пожаротушения в качестве превентивной меры.

Столб дыма достиг нескольких десятков метров, а потом накрыл весь округ. Местные власти запросили помощь у федерального центра для борьбы с огнем. Усилены группировки на земле. Скоро пожар начнут тушить и с воздуха. Национальный парк Джаспер входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

TransMountain — трубопровод для нефти и нефтепродуктов из канадской Альберты в Британскую Колумбию, где сырье грузят на экспорт, преимущественно в Азию, поскольку экспортный порт находится на западном побережье Канады. Мощность TransMountain — 300 тыс. б/с нефти и нефтепродуктов. Проект расширения этого трубопровода TMX, весьма скандальный, кстати, как из-за претензий экологов, так и из-за роста стоимости и проблем с подрядчиками, позволит нарастить мощность еще на 590 тыс. б/с.

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