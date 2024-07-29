Сотрудники МЧС сообщают последние новости о лесных пожарах в Альберте

“Этот пожар – самый крупный, который Национальный парк Джаспер зафиксировал за последние 100 лет”, – заявил Лэндон Шепард, заместитель руководителя федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, на пресс-конференции в субботу днем в соседнем Хинтоне.
“Мы ожидаем, что мы будем работать с этим лесным пожаром, по крайней мере, в течение следующих трех месяцев. Последние пять лет научили нас тому, что пожароопасный сезон в Джаспере, как правило, длится до глубокой осени”.
Шепард сказал, что за полтора дня в регионе выпало около 12 миллиметров осадков, и, хотя это было хорошо, рядом с населенным пунктом все еще оставались активные очаги возгорания. Пожарная активность снова начала расти, хотя и не в такой степени, как на прошлой неделе, сказал он.
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