Сотрудники МЧС сообщают последние новости о лесных пожарах в Альберте

Лесной пожар, который уничтожил сотни строений в городе Джаспер в Альберте, и продолжает выходить из-под контроля в национальном парке, может продолжаться еще несколько месяцев, сообщает официальный представитель парков Канады.

“Этот пожар – самый крупный, который Национальный парк Джаспер зафиксировал за последние 100 лет”, – заявил Лэндон Шепард, заместитель руководителя федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, на пресс-конференции в субботу днем в соседнем Хинтоне.

“Мы ожидаем, что мы будем работать с этим лесным пожаром, по крайней мере, в течение следующих трех месяцев. Последние пять лет научили нас тому, что пожароопасный сезон в Джаспере, как правило, длится до глубокой осени”.

Шепард сказал, что за полтора дня в регионе выпало около 12 миллиметров осадков, и, хотя это было хорошо, рядом с населенным пунктом все еще оставались активные очаги возгорания. Пожарная активность снова начала расти, хотя и не в такой степени, как на прошлой неделе, сказал он.

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