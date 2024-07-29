Жилищное строительство возвращается к жизни

В последние недели напротив метро Cartier была возведена башня. К 2025 году она предложит около 300 единиц арендуемого жилья.

А в 250 метрах дальше, на мосту Виау, экскаваторы Magil Construction выкапывают огромную яму, в которой появится 10-этажная башня и более 198 квартир, проект, реализуемый TDR Development. Короче говоря, район уплотняется с большой скоростью.

Это возрождение старательства было отмечено во вторник публикацией впечатляющих данных о начале строительства по Монреалю. По данным канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), в июне рост составил 226% по сравнению с тем же месяцем прошлого года в районе Монреаля.

И из 9373 единиц жилья, которые были построены в этом районе за последние шесть месяцев, 91% – это квартиры или арендуемое жилье.

Оживление наблюдается не только в Монреале. В других местах Квебека этот скачок составляет 19 %.

Тенденция к росту наблюдается в течение последних 10-12 месяцев. И знание того, что процентные ставки начали снижаться, может стимулировать строительство.

Снабжение больше не является проблемой, в отличие от прошлых лет. Затем стоимость материалов вернулась к норме.

Однако ясно то, что для запуска нескольких проектов требуется только значительное снижение процентных ставок. Таким образом, снижение ключевой ставки Банком Канады 24 июля с последующим дальнейшим снижением к концу 2024 года должно начать действовать.

В конце концов, некоторые экономисты прогнозируют, что ключевая ставка может снизиться до 4% в течение шести месяцев, что на один процентный пункт ниже, чем в июне. И снижение может продолжиться в 2025 году, что приведет к снижению ставок до более привлекательного уровня для покупателей.

Учитывая бум спроса, вызванный иммиграцией, строительство жилья рано или поздно возобновится. Еще неизвестно, смогут ли застройщики предлагать жилье по ценам, доступным покупателям или арендодателям, ищущим жилье.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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