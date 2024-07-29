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Новости Лавальские ученые создали технологию получения белка из ряски болотной
aquamir.ru

Лавальские ученые создали технологию получения белка из ряски болотной

Степан Артемьевский Июл 29, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Лавальские ученые создали технологию получения белка из ряски болотной отключены 2 Просмотров

Докторант Тристан Мюллер и профессор Лоран Базине, оба из Университета Лаваля (Квебек) совсем не считают, что идея употребления в пищу водных растений может показаться малопривлекательной. 

 

Ряска (лат.) — небольшое растение, произрастающее в Юго-Восточной Азии, уже давно употребляется в пищу как людьми, так и животными.

Поверхность пресных вод является домом для ряски, водного растения, встречающегося практически повсюду. Несмотря на свою непритязательную природу, это растение представляет собой не что иное, как маленький лист, плавающий по воде, и крошечный корень.

И, несмотря на свою простоту – это настоящая белковая фабрика.

При выращивании в оптимальных условиях, отмечают авторы, ряска может содержать до 45% белка и, соответственно, представляет собой отличный источник этого важного питательного вещества.

Согласно исследованиям, один гектар ряски способен давать от 10 до 18 тонн белка в год. В то время как соя дает всего лишь от 0,6 до 1,2 тонны белка на гектар. Кроме того, эти растения имеют особенность очень быстро размножаться. Настолько быстро, что количество ряски в пруду может удвоиться менее чем за 48 часов.

Команда канадских ученых разработала, как они говорят, инновационный протокол эксперимента, в результате которого была произведена белковая мука. Полученный в результате белковый концентрат обладает превосходными свойствами, необходимыми для любого хорошего пищевого ингредиента.

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