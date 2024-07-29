Три отеля Монреаля объявили внезапную 24-часовую забастовку

Около 1000 работников трех известных отелей Монреаля объявили в воскресенье неожиданную 24-часовую забастовку.

Отели Queen Elizabeth, Marriott Chateau Champlain и Bonaventure одновременно проводят забастовку, чтобы улучшить условия своего труда, говорится в пресс-релизе Национальной ассоциации профсоюзов (CSN), которая их представляет.

Работники трех отелей совместно требуют повышения заработной платы на 36 процентов в течение четырех лет, “чтобы компенсировать потерю клиентской способности из-за инфляции”.

Они также просят работодателей внести свой вклад в программу коллективного страхования и обеспечить более качественную подготовку следующего поколения работников.

“После нескольких переговоров, к сожалению, был достигнут столь незначительный прогресс. За некоторыми столиками работодатели все еще пытаются навязать неприемлемый шаг назад”, – сказал Мишель Валикетт, глава гостиничного сектора и казначей Торговой федерации CSN, в пресс-релизе.

“Сегодняшней забастовкой рабочие демонстрируют свою силу: за столами должно быть оживление!” – продолжил он.

Эта забастовка стала третьей в рамках 11-го раунда скоординированных переговоров гостиничной индустрии CSN. В переговорах участвуют тридцать отелей.

В прошлую субботу отель Queen Elizabeth и отель Bonaventure объявили забастовку на 24 часа каждый.

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