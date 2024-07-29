Джастин Трюдо входит в элиту, а у канадцев недостаточно ресурсов, чтобы прокормить себя, по словам его брата Кайла Кемпера.

Кайл Кемпер, сводный брат Джастина Трюдо и сын Маргарет Трюдо, главный исполнительный директор Swiss Key, а ранее исполнительный директор и стратегический советник в Палате цифровой торговли Канады.

Кемпер сообщил в кулуарах криптовалютной конференции в Нэшвилле, что Канада должна решать свои собственные проблемы, поскольку многие люди желают перемен, но не у всех в стране есть финансовые ресурсы, чтобы поддержать себя.

“Я беспокоюсь за структуру канадской политики и общества, целостность и коэффициент счастья. Люди напуганы, они бедные, не обладают средствами на жизнь. Ситуация для многих становится весьма отчаянной”, – отметил Кемпер.

Он также заявил, что Демократическая партия США стремилась помешать Кеннеди-младшему баллотироваться и заключила в тюрьму Трампа, кандидата от Республиканской партии, пользующегося наибольшим доверием.

«Они хотят того же, что имеет Владимир Зеленский: отсутствие выборов или мошеннические выборы», — заявил Кемпер.

Он заявил, что Кеннеди-младший, присутствовавший на конференции, обладает “ураганной энергией” и является наиболее подходящим кандидатом для участия в выборах в США. До этого Роберт Кеннеди-младший пообещал создать резерв в размере 4 миллионов биткойнов, если он будет избран следующим президентом США

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