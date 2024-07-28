Фрейзер: Государственная жилищная стратегия направлена на увеличение предложения, а не на снижение цен

Министр жилищного строительства выделяет другие факторы, которые могут повлиять на рынок жилья.

В интервью Bloomberg министр жилищного строительства Канады Шон Фрейзер рассказал об усилиях правительства по стимулированию жилищного строительства, подчеркнув, что основной целью является повышение доступности жилья с течением времени, а не снижение цен на жилье.

“Моей целью не является снижение цен на жилье”, – заявил Фрейзер. “Моя цель – увеличить предложение жилья по ценам, которые люди могут себе позволить”. Он признал, что меры по увеличению предложения жилья могут оказать понижательное давление на цены на определенных рынках. Однако он подчеркнул, что на цены на жилье влияют многочисленные факторы, многие из которых находятся вне контроля правительства.

Администрация премьер-министра Джастина Трюдо пытается решить сложную задачу повышения доступности жилья при сохранении стоимости жилья для нынешних владельцев.

Агентство Bloomberg отметило важность этого баланса, особенно для семей с большими ипотечными кредитами в таких дорогих городах, как Торонто. Фрейзер и Трюдо пояснили, что цель не состоит в снижении цен на жилье, что вызвало вопросы о том, как можно улучшить доступность жилья в рамках текущей стратегии.

Решение проблем доступности жилья

По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), за последнее десятилетие базовая цена на дома в Канаде выросла на 77%, а цены на квартиры – на 90%.

Фрейзер уверен, что строительство большего числа многоквартирных зданий не окажет негативного влияния на рынок жилья в целом. “Я не уверен, что строительство еще одного многоквартирного дома в центре Торонто обойдется дороже дома на одну семью в Оквилле”, – отметил он, имея в виду пригород Торонто. Он отметил, что, хотя высокие цены на жилье обусловлены несколькими факторами, стоимость земли является существенной. Поэтому правительство продвигает проекты с более высокой плотностью населения.

Несмотря на эти инициативы, домовладельцы на одну семью сопротивляются строительству четырехэтажных комплексов или малоэтажных кондоминиумов в своих районах из-за опасений по поводу потенциального воздействия на стоимость недвижимости. Одним из аспектов жилищной стратегии Трюдо является выделение фонда в размере 4 миллиардов канадских долларов, направленного на стимулирование городов к ослаблению правил зонирования, чтобы позволить строить больше многоквартирных зданий.

С момента своего назначения на пост министра жилищного строительства около года назад Фрейзер постепенно раскрывал части этой стратегии, кульминацией которой стало важное предварительное объявление бюджета в апреле. Этот план предусматривает миллиардное государственное финансирование и амбициозную цель – построить 3,9 миллиона домов к 2031 году. Однако агентство Bloomberg отметило, что это заявление существенно не улучшило позиции либерального правительства в опросах общественного мнения.

“Цель жилищного плана заключалась не в том, чтобы добиться краткосрочного успеха в опросах общественного мнения. Это было сделано для решения жилищного кризиса”, – отметил Фрейзер.

Вопросы, связанные с жилищным кризисом

Лидер консерваторов Пьер Пулевр раскритиковал правительство Трюдо за нехватку жилья, подчеркнув, что проблема обострилась за почти девятилетний срок пребывания Трюдо у власти. Пойлевр пообещал обеспечить ежегодное увеличение объемов жилищного строительства в крупных городах на 15%, пригрозив финансовыми санкциями и прекращением федерального финансирования, если целевые показатели не будут достигнуты.

Фрейзер выразил готовность представить “конкурирующее видение Канады” в ходе предстоящей избирательной кампании. “Риторика принесет вам много лайков в Facebook или Twitter, но на самом деле она не поможет решить большую проблему”, – сказал он.

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