Муниципалитет Лаврентид рассматривает возможность запрета вейксерфинга

Популярность этого вида спорта растет, но муниципалитет в Лаврентид рассматривает возможность запрета вейксерфинга.

В Сент-Адольф-д’Ховар начаты общественные консультации по проекту закона, который запрещает использование вейкбордов на озере Сен-Жозеф и соседнем озере Сент-Мари.

Вейксерфинг отличается от катания на водных лыжах и вейкбординге тем, что гонщик использует кильватерную струю лодки для движения, а не буксируется моторной лодкой. Вейксерфинг оснащен увеличенным балластом, который создает большие волны, что вызывает большую опасность.

“Представьте, что происходит, когда столб воды глубиной в пять метров смывает все под собой”, – говорит Андре Беланже из Фонда Ривьер, группы, занимающейся сохранением, восстановлением и улучшением качества рек Квебека. “Если какая-нибудь рыба попытается размножаться в этом месте, ей конец. Это уничтожает фауну, это уничтожает флору, и это приводит к эрозии”.

Чемпион мира по водным лыжам Пьер Плуфф руководит морским центром в Мон-Трамблане и говорит, что около половины его клиентов сейчас интересуются вейксерфингом. По его словам, этим видом спорта можно заниматься, не нанося ущерба окружающей среде, если озеро достаточно глубокое и широкое.

“Если вы отправитесь в центр, как мы делаем здесь (на озере Трамблан), вы ничего не сможете повредить, потому что к тому времени, как волны доберутся до берега, они уже будут мертвы”, – объяснил он. Были проведены исследования воздействия вейксерфинга на окружающую среду, но также ведутся споры.

Сент-Адольф-д’Ховард ссылается на исследование Монреальского университета, согласно которому вейксерфингом не следует заниматься в радиусе 300 метров от берега. Сторонники этого вида спорта утверждают, что это не рецензируемое исследование. Вместо этого они взяли свои рекомендации из исследования, опубликованного в журнале Journal of Water Resource and Protection, в котором отмечается минимальное воздействие за пределами 60 метров от берега.

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