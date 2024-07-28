Постоянные наводнения возмущают жителей города Маунт-Ройял

В городе Маунт-Ройял (ПМР) несколько домохозяйств страдают от постоянных наводнений, вызванных проливными дождями.

Это происходит уже много лет. Художница Норма Аккелян говорит, что этот кошмар обошелся ей почти в 300 000 долларов. “Это опустошает”, – сказала она. “Это расстраивает, потому что ты просто ждешь следующего наводнения. Важно не “если”, а “когда”.

На протяжении многих лет творческое пристанище Аккелян страдало от наводнения за наводнением. Ранее в этом месяце подвальную студию художника в пятый раз за три года заполнили осадком и сточными водами. Полы и панели несколько раз срывали и устанавливали заново. Аккелян сказала, что сначала ущерб покрывала страховка, но теперь она платит из своего кармана.

Из-за наводнения также погибли картины, рисунки и материалы. “Мы затаиваем дыхание, когда начинается очередной дождь, потому что знаем, что это неизбежно”, – сказал Аккелян. Она не одинока. Напряженность в отношениях между членами общины и мэром Питером Малуфом обострилась на заседании городского совета на прошлой неделе.

“Это смесь дождевой воды и ила”, – сказал на собрании местный житель Дэвид Пембертон. “Бездействие в отношении канализации на протяжении всей истории привело к тому, что район превратился в пойму”, – добавил Гийс Лангелан.

Мэр ответил. “Я, должно быть, мазохист, слушая, как вы думаете, что мы пытаемся ничего не предпринимать”, – сказал Малуф. “Я тоже человек”.

Жители говорят, что хотят ознакомиться с результатами недавнего инженерного исследования канализационной системы, но Малуф сказал, что город вовлечен в судебный процесс, связанный с качеством воды. Он сказал, что юристы не хотят разглашать результаты до завершения дальнейших исследований.

Мэр также страдает от ливней. “Я был затоплен пять раз”, – сказал он. “Это ужасный опыт”. Малуф сказал, что город сталкивается с теми же проблемами, что и другие населенные пункты, но проводит еще одно гидравлическое исследование, чтобы найти разумное решение.

“Возможно, жители считают, что город делает для этого недостаточно, – сказал он, – но мы многое делаем для этого”.

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