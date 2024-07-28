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Выбор редакции Тренер женской сборной Канады по футболу отстранен и обвинен в шпионаже
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Тренер женской сборной Канады по футболу отстранен и обвинен в шпионаже

Виктория Христова Июл 28, 2024 Выбор редакции Комментарии к записи Тренер женской сборной Канады по футболу отстранен и обвинен в шпионаже отключены 4 Просмотров

Олимпийский комитет Канады принял решение отстранить от работы главного тренера женской национальной команды Бев Пристман на фоне обвинений в шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба организации.

 

Отмечается, что до окончания Олимпиады исполнять обязанности главного тренера будет Энди Спенс.

Также Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование в отношении канадской команды.

Ранее появилась информация о том, что тренировка новозеландской команды, проходившая 23 июля, была приостановлена из-за дрона, управляемого членом канадской сборной. Позже Национальный Олимпийский Комитет Канады принёс свои извинения как НОК Новой Зеландии, так и Федерации футбола страны за этот инцидент.

В четверг сборная Канады обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира. Канадской сборной в этой игре руководил Спенс.

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