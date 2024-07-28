Bombardier отчитался о росте прибыли и выручки за второй квартал

Компания Bombardier Inc. сообщила о прибыли во втором квартале в размере 19 миллионов долларов США по сравнению с убытком в 35 миллионов долларов США годом ранее, поскольку ее выручка выросла на 32%.

Монреальский авиастроительный концерн, который ведет бухгалтерский учет в долларах США, сообщает, что прибыль за квартал, закончившийся 30 июня, составила 12 центов на разводненную акцию по сравнению с убытком в размере 44 центов на разводненную акцию в аналогичном квартале прошлого года.

Выручка составила 2,20 миллиарда долларов США по сравнению с 1,68 миллиарда долларов США.

Компания заявляет, что за квартал она поставила 39 самолетов и продолжает достигать запланированных показателей на год, в то время как выручка от услуг выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

По данным Bombardier, на скорректированной основе она заработала 1,04 доллара США на разводненную акцию, что выше скорректированной прибыли в размере 72 центов на акцию годом ранее.

По данным Bombardier, объем невыполненных заказов на 30 июня составил 14,9 миллиарда долларов США по сравнению с 14,2 миллиардами долларов США на 31 декабря 2023 года.

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