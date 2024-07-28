Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Bombardier отчитался о росте прибыли и выручки за второй квартал

Bombardier отчитался о росте прибыли и выручки за второй квартал

Виктория Христова Июл 28, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Комментарии к записи Bombardier отчитался о росте прибыли и выручки за второй квартал отключены 2 Просмотров

Компания Bombardier Inc. сообщила о прибыли во втором квартале в размере 19 миллионов долларов США по сравнению с убытком в 35 миллионов долларов США годом ранее, поскольку ее выручка выросла на 32%.

 

Монреальский авиастроительный концерн, который ведет бухгалтерский учет в долларах США, сообщает, что прибыль за квартал, закончившийся 30 июня, составила 12 центов на разводненную акцию по сравнению с убытком в размере 44 центов на разводненную акцию в аналогичном квартале прошлого года.

Выручка составила 2,20 миллиарда долларов США по сравнению с 1,68 миллиарда долларов США.

Компания заявляет, что за квартал она поставила 39 самолетов и продолжает достигать запланированных показателей на год, в то время как выручка от услуг выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

По данным Bombardier, на скорректированной основе она заработала 1,04 доллара США на разводненную акцию, что выше скорректированной прибыли в размере 72 центов на акцию годом ранее.

По данным Bombardier, объем невыполненных заказов на 30 июня составил 14,9 миллиарда долларов США по сравнению с 14,2 миллиардами долларов США на 31 декабря 2023 года.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*