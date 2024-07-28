Аэропорт Монреаля снова подвергся нападению активистов-экологов; двое арестованы

В четверг вечером активисты-экологи снова были в международном аэропорту Монреаля имени Трюдо, на этот раз они хулиганили у наружных окон.

Полиция Монреаля (SPVM) прибыла на место происшествия около 18:00 для обеспечения безопасности аэропорта, когда небольшая группа протестующих облила краской наружные окна аэропорта. Вечером SPVM подтвердила, что 25-летний мужчина и 29-летняя женщина были арестованы за эти преступления и освобождены под обещание явиться в суд.

Представитель аэропорта сообщил, что данное происшествие никак не повлияло на работу аэропорта. “Хотя мы уважаем право каждого человека выражать свое мнение, мы считаем неприемлемым вандализм в общественном учреждении”, – сказал представитель.

Этот инцидент стал вторым на этой неделе, связанным с международным аэропортом Монреаль-Трюдо. В среду утром активисты-экологи, призывающие прекратить все новые проекты, связанные с использованием ископаемого топлива, перекрыли доступ к объекту, в частности, они уперлись руками в землю на одной из полос, ведущих к посадочной площадке аэропорта. Трое демонстрантов были арестованы.

В социальных сетях группа “Последнее поколение” заявила, что стоит за протестами. “Эта акция проводится в то время, когда со всей страны к нам поступают ужасающие сообщения об ущербе, причиняемом лесными пожарами”, – говорится в сообщении группы в Facebook. “Мы знаем, что нефть убивает, и мы должны действовать немедленно. У нас осталось не так много времени”.

Экологические организации заявили об аналогичных акциях в среду и четверг в различных европейских аэропортах. В четверг в аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии было отменено в общей сложности 270 рейсов после того, как активисты-экологи ранним утром прорвались через заграждения, а затем застряли на взлетно-посадочной полосе в различных местах.

Климатические активисты организовали или попытались провести аналогичные акции в среду в Финляндии, Норвегии, Швейцарии и Испании.

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