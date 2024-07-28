С добрым утром, Монреаль! Ну, что, начнем наш день вместе?

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательное воскресенье. Температура воздуха: Утром 20°C, Днём 29°C, Вечером 25°C. Солнечно, тепло, позитивно!

Поскольку день хороший и яркий, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

А вечером – можно почитать хорошую книгу. И об этом тоже можно прочесть у нас в рубрике “Чтиво выходного дня”.

В общем, скучать не следует, а следует отдыхать, развлекаться и наслаждаться летом!