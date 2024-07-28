С добрым утром, Монреаль! Ну, что, начнем наш день вместе?

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!
Нас ожидает замечательное воскресенье. Температура воздуха: Утром 20°C, Днём 29°C, Вечером 25°C. Солнечно, тепло, позитивно!
Поскольку день хороший и яркий, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!
А вечером – можно почитать хорошую книгу. И об этом тоже можно прочесть у нас в рубрике “Чтиво выходного дня”.
В общем, скучать не следует, а следует отдыхать, развлекаться и наслаждаться летом!
С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!