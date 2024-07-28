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Новости Новости дня Делового Монреаля за 27 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 27 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 27, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 9 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и Квебеке

  • 🔸Селин Дион на Олимпиаде: Селин Дион исполнила яркую версию «Гимна любви» Эдит Пиаф на церемонии открытия Парижских игр, приветствуя спортсменов со всего мира.
  • 🔸Протесты против языковых законов: В Монреале прошла демонстрация перед больницей Санта-Кабрини против законов Квебека о французском языке. Англоязычные правозащитные организации критикуют правительство за усложнение доступа к медицинским услугам на английском языке.
  • 🔸Новая сексуальная терапия: Исследователь из Монреальского университета разработал новую терапию для женщин с пониженным сексуальным влечением, от которой страдают 30-40% взрослых женщин в Монреале.
  • 🔸Смертельное ДТП в Мон-Тремблане: Пешеход погиб после того, как его сбила машина в Мон-Тремблане, регионе Лаурентид.
  • 🔸Отмененный рейс: Рейс из Касабланки в Монреаль был отменен из-за ссоры между бортпроводником и пассажиром, сообщил представитель Air Canada.
  • 🔸Финансовые трудности пожилых: Пожилые люди сталкиваются с финансовыми трудностями, поддерживая своих детей и внуков в ущерб собственному благополучию.

В Канаде

  • 🔸Иммиграционная политика Трюдо: Политика Трюдо терпит неудачу, поддержка падает, более половины канадцев считают, что страна принимает слишком много иммигрантов.
  • 🔸Новая политика Loblaw: Компания Loblaw Companies Inc. вводит политику, обещая замену и возврат денег за неудовлетворительные продукты «без лишних вопросов».
  • 🔸Олимпийская медаль Саммер Макинтош: 17-летняя пловчиха Саммер Макинтош выиграла первую олимпийскую медаль Канады.
  • 🔸Случай кори в Нью-Брансуике: Подтвержден случай кори, возможное место заражения — рейс Монреаль-Фредериктон.
  • 🔸Трагедия в Миссисаге: Трехлетнего мальчика, пропавшего в парке в Миссисаге, нашли мертвым.
  • 🔸Вакцинация от РСВ: Правительство Онтарио удвоит число детей, которые смогут получить доступ к вакцинации от респираторно-синцитиального вируса (РСВ).
  • 🔸Дождь и теннисные звезды: Дождь испортил олимпийский дебют канадских теннисных звезд Феликса Оже-Альяссима и Лейлы Анни Фернандес на Ролан Гарросе, но это не должно помешать их стремлению к победе.

В России

  • День Военно-морского флота: В воскресенье, 28 июля, в России будут отмечать День Военно-морского флота.
  • РПЦ о контркультуре: РПЦ заявила о «контркультуре безбожия» в Европе после открытия Олимпиады в Париже.
  • День памяти детей: Сегодня в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
  • Освобождение Лозоватского: Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщило Минобороны.
  • Приложение для поиска собак: В России запущено приложение «Золотой нос» для поиска пропавших или украденных собак по фотографии носа.
  • Потери ЧВК в Африке: Колонну «вагнеровцев» разбили в Африке, среди погибших — автор известного Telegram-канала.
  • Кристина Асмус и съемки: Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что сорвала съемки картины известного режиссера.

В мире

  • Затонувший парусник: Польские дайверы обнаружили затонувший парусник у берегов Швеции, доверху загруженный предметами роскоши, включая фарфор и около 100 бутылок шампанского и минеральной воды.
  • FCC и ИИ в рекламе: Федеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала от политических рекламодателей раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта в рекламе.
  • Итальянский журналист и убежище: Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
  • Орбан о членстве Украины: Орбан заявил, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, так как у Европы на это нет денег.
  • Экс-президенты и Венесуэла: Самолёту с экс-президентами стран Латинской Америки, направлявшимися для наблюдения за выборами в Венесуэле, не дали разрешения на вылет.
  • Виа Аппиа в списке ЮНЕСКО: Итальянская римская Аппиева дорога, или Виа Аппиа, внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Дом Кевина Спейси: Дом актёра Кевина Спейси продали из-за его долгов за $3,24 млн.

 

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