Новости дня Делового Монреаля за 27 июля 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹
В Монреале и Квебеке
- 🔸Селин Дион на Олимпиаде: Селин Дион исполнила яркую версию «Гимна любви» Эдит Пиаф на церемонии открытия Парижских игр, приветствуя спортсменов со всего мира.
- 🔸Протесты против языковых законов: В Монреале прошла демонстрация перед больницей Санта-Кабрини против законов Квебека о французском языке. Англоязычные правозащитные организации критикуют правительство за усложнение доступа к медицинским услугам на английском языке.
- 🔸Новая сексуальная терапия: Исследователь из Монреальского университета разработал новую терапию для женщин с пониженным сексуальным влечением, от которой страдают 30-40% взрослых женщин в Монреале.
- 🔸Смертельное ДТП в Мон-Тремблане: Пешеход погиб после того, как его сбила машина в Мон-Тремблане, регионе Лаурентид.
- 🔸Отмененный рейс: Рейс из Касабланки в Монреаль был отменен из-за ссоры между бортпроводником и пассажиром, сообщил представитель Air Canada.
- 🔸Финансовые трудности пожилых: Пожилые люди сталкиваются с финансовыми трудностями, поддерживая своих детей и внуков в ущерб собственному благополучию.
В Канаде
- 🔸Иммиграционная политика Трюдо: Политика Трюдо терпит неудачу, поддержка падает, более половины канадцев считают, что страна принимает слишком много иммигрантов.
- 🔸Новая политика Loblaw: Компания Loblaw Companies Inc. вводит политику, обещая замену и возврат денег за неудовлетворительные продукты «без лишних вопросов».
- 🔸Олимпийская медаль Саммер Макинтош: 17-летняя пловчиха Саммер Макинтош выиграла первую олимпийскую медаль Канады.
- 🔸Случай кори в Нью-Брансуике: Подтвержден случай кори, возможное место заражения — рейс Монреаль-Фредериктон.
- 🔸Трагедия в Миссисаге: Трехлетнего мальчика, пропавшего в парке в Миссисаге, нашли мертвым.
- 🔸Вакцинация от РСВ: Правительство Онтарио удвоит число детей, которые смогут получить доступ к вакцинации от респираторно-синцитиального вируса (РСВ).
- 🔸Дождь и теннисные звезды: Дождь испортил олимпийский дебют канадских теннисных звезд Феликса Оже-Альяссима и Лейлы Анни Фернандес на Ролан Гарросе, но это не должно помешать их стремлению к победе.
В России
- День Военно-морского флота: В воскресенье, 28 июля, в России будут отмечать День Военно-морского флота.
- РПЦ о контркультуре: РПЦ заявила о «контркультуре безбожия» в Европе после открытия Олимпиады в Париже.
- День памяти детей: Сегодня в России проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
- Освобождение Лозоватского: Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР, сообщило Минобороны.
- Приложение для поиска собак: В России запущено приложение «Золотой нос» для поиска пропавших или украденных собак по фотографии носа.
- Потери ЧВК в Африке: Колонну «вагнеровцев» разбили в Африке, среди погибших — автор известного Telegram-канала.
- Кристина Асмус и съемки: Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что сорвала съемки картины известного режиссера.
В мире
- Затонувший парусник: Польские дайверы обнаружили затонувший парусник у берегов Швеции, доверху загруженный предметами роскоши, включая фарфор и около 100 бутылок шампанского и минеральной воды.
- FCC и ИИ в рекламе: Федеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала от политических рекламодателей раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта в рекламе.
- Итальянский журналист и убежище: Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
- Орбан о членстве Украины: Орбан заявил, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, так как у Европы на это нет денег.
- Экс-президенты и Венесуэла: Самолёту с экс-президентами стран Латинской Америки, направлявшимися для наблюдения за выборами в Венесуэле, не дали разрешения на вылет.
- Виа Аппиа в списке ЮНЕСКО: Итальянская римская Аппиева дорога, или Виа Аппиа, внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Дом Кевина Спейси: Дом актёра Кевина Спейси продали из-за его долгов за $3,24 млн.
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