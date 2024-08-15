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Новости Канадские ученые: низкие температуры увеличили накопление пластика на дне водоемов
Фото: sparklogic.ru

Канадские ученые: низкие температуры увеличили накопление пластика на дне водоемов

Степан Артемьевский Авг 15, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые: низкие температуры увеличили накопление пластика на дне водоемов отключены 18 Просмотров

Исследование группы канадских ученых подчеркивает важность понимания взаимодействия микропластика с окружающей средой, особенно при низких температурах.

Установлено, что замораживание может значительно повлиять на размер и поведение микропластиковых частиц в водоемах.

В лабораторном эксперименте, где используются образцы пресной и соленой воды, выяснилось, что при замораживании частицы полиэтилена, полиуретана и политетрафторэтилена увеличиваются в размере после размораживания. Это может быть обусловлено процессами агрегирования или поглощения воды, что в свою очередь приводит к изменению их физико-химических свойств.

Следует отметить, что различия в реакциях полимеров на холод могут влиять на их распределение в водной среде. Например, частицы, которые становятся более тяжелыми, могут оседать на дно рек и озер, что может способствовать накоплению микропластика в донных отложениях. Это открывает новые аспекты в исследовании экологической проблемы микропластика и подчеркивает необходимость дальнейшего изучения поведения пластиковых частиц в различных климатических условиях.

Понимание этих механизмов является важным шагом к разработке эффективных стратегий по минимизации воздействия микропластика на экосистемы и здоровья человека.

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