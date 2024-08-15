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Мороженое хорошо и летом, и зимой. Но лучше всё же, летом.

Канадские врачи нашли связь между мороженым и развитием депрессии

Степан Артемьевский Авг 15, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские врачи нашли связь между мороженым и развитием депрессии отключены 18 Просмотров

Исследование канадских ученых поднимает важные вопросы о влиянии подсластителей, используемых в популярных продуктах, на психическое здоровье.

 

В частности, ученые отмечают, что такие добавки, как аспартам, могут способствовать развитию тревожных состояний и депрессии.

Выводы исследования, в котором принимали участие более 18 тысяч человек, показывают, что связь между употреблением определенных пищевых добавок и психическими расстройствами действительно существует.

Эксперт в области психического здоровья Сара Джеффрис предупреждает о том, что изменения в настроении, проблемы с концентрацией и даже физические недомогания могут быть признаком негативного влияния продуктов, содержащих химические добавки.

Она подчеркивает важность внимательного отношения к своему рациону и необходимости дальнейших исследований для более глубокого понимания влияния подсластителей на здоровье.

В свете этих выводов может быть полезно рассмотреть возможность уменьшения потребления продуктов с искусственными подсластителями и внимательно следить за реакцией своего организма на изменения в диете.

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