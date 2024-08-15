С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает яркий четверг. Утром 19°C, Днём 28°C, Вечером 24°C, прогнозируют небольшой дождь. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

В этот день православная церковь чтит память святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. По преданию, он и шесть других единоверцев были избраны апостолами в диаконы для поддержания порядка и справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей».

На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчивали сенокосные работы. Последний их этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу; когда в доме кто-либо заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Сила венка сохранялась до следующей весны — до Иларионова дня.

В этот день родились Наполеон Бонапарт и Микаэл Таривердиев.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

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