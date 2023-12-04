Рассказываем о канадской телекоммуникационной компании Telus

Что из себя представляет большая и успешная компания Telus – солидный работодатель в Канаде и в Квебеке.

Компания Telus была основана в 1990-х годах в результате приватизации бывшего канадского государственного телекоммуникационного предприятия Alberta Government Telephones (AGT). С тех пор компания активно расширялась, в частности, благодаря и поглощению других компаний и расширению предоставляемых услуг.

По состоянию на конец 2022 года, в Telus во всем мире работало 108,500 сотрудников, что на 19.49% больше, чем в 2021 году​​. 90% работников компании живут в Канаде. Что касается Квебека, то Telus объявила о планах по созданию 7,000 новых рабочих мест в Квебеке с 2022 по 2026 годы​​. Однако точное текущее количество сотрудников Telus в Квебеке на 2023 год не уточняется, логично предположить, что в провинции есть примерно 20 тысяч сотрудников (исходя из общего соотношения населения по провинциям и из объёма операции компании в Квебеке).

Основные направления деятельности Telus:

Телекоммуникации: Telus предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая мобильную связь, интернет, телевидение и домашние телефоны.

Здравоохранение: Одной из особенностей Telus является их вклад в сферу здравоохранения через Telus Health, подразделение, специализирующееся на цифровых решениях для здоровья.

Инновации и технологии: Telus активно инвестирует в развитие новых технологий, таких как сети 5G, цифровое здравоохранение и Интернет вещей (IoT).

Инновации и технологии: Telus активно инвестирует в развитие новых технологий, таких как сети 5G, цифровое здравоохранение и Интернет вещей (IoT). Компания также уделяет внимание развитию экологически чистых технологий.

Что касается финансов компании и положения на рынке, то Telus является одной из ведущих и солидных телекоммуникационных компаний в Канаде . Компания периодически публикует отчеты о своей финансовой деятельности, демонстрируя стабильный рост и инвестиции в инновации.

Telus известна своей корпоративной культурой, акцентирующей внимание на клиентоориентированности, инновациях и социальной ответственности. Кроме того, компания участвует в различных социальных и благотворительных проектах, подчеркивая свою приверженность общественному благу и устойчивому развитию.

Заметим, что хотя основной акцент Telus делает на канадском рынке, компания также присутствует в некоторых международных проектах, особенно в области цифрового здравоохранения.

Таким образом, Telus является примером успешной, инновационной и социально ответственной компании в секторе телекоммуникаций Канады, активно развивающейся и внедряющей новые технологии в различные аспекты своей деятельности.