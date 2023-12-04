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Сгоревшая машина погибших квебекцев. Фото с сайта Dominica News Online.

Гибель квебекцев в Доминике

Megan Jorgensen Дек 4, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Происшествия Оставить комментарий 68 Просмотров

Гибель известной квебекской семейной пары на острове Доминика

Полиция острова Доминика ведёт расследование трагической гибели квебекской пары. Скорее всего, речь об убийстве.

Как стало известно в воскресенье, в пятницу, 1 декабря, на острове Доминика (один из Карибских островов, расположенный между Гваделупой и Мартиникой, не путать с Доминиканской республикой), были найдены тела известного квебекского бизнесмена и филантропа Даниэля Ланглуа (Daniel Langlois) и его супруги Доминик Маршан (Dominique Marchand). Эта пара была весьма известна в высших кругах квебекского общества, сам Даниэль регулярно делал большие пожертвования на всевозможные благотворительные цели – он поддерживал как больных людей, которым была необходима помощь, так и разные начинания, целью которых было улучшение положения малоимущих.

На Доминике пара владела туристическим отелем, но находилась на острове недолго – владельцы приехали проверить работу принадлежащего им заведения – фешенебельного отеля Coulibre Ridge Resort.

В среду их знакомые (или сотрудники отеля) уведомили местную полицию, что Даниэль и Доминик исчезли, а также пропал их автомобиль. В пятницу тела обоих жертв были обнаружены в машине неподалёку от шоссе. Машина полностью сгорела, тела тоже практически сгорели.

Квебекское землячество на острове потрясено событиями, все оплакивают гибель супругов, потому что они были очень популярны и пользовались огромным уважением. Эта пара считалась одной из самых богатых пар в Квебеке, но супруги вели скромный образ жизни, не выпячивали богатство, вели себя скромно и никогда не вели себя высокомерно.

Местная полиция ведёт расследование, но уже было заявлено, что речь об убийстве, а не о несчастном случае. Местная пресса сообщает, что три человека задержаны по подозрению в совершении преступления, но полиция пока не подтверждает, хотя и не опровергает сведения.

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