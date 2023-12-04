Гибель известной квебекской семейной пары на острове Доминика

Полиция острова Доминика ведёт расследование трагической гибели квебекской пары. Скорее всего, речь об убийстве.

Как стало известно в воскресенье, в пятницу, 1 декабря, на острове Доминика (один из Карибских островов, расположенный между Гваделупой и Мартиникой, не путать с Доминиканской республикой), были найдены тела известного квебекского бизнесмена и филантропа Даниэля Ланглуа (Daniel Langlois) и его супруги Доминик Маршан (Dominique Marchand). Эта пара была весьма известна в высших кругах квебекского общества, сам Даниэль регулярно делал большие пожертвования на всевозможные благотворительные цели – он поддерживал как больных людей, которым была необходима помощь, так и разные начинания, целью которых было улучшение положения малоимущих.

На Доминике пара владела туристическим отелем, но находилась на острове недолго – владельцы приехали проверить работу принадлежащего им заведения – фешенебельного отеля Coulibre Ridge Resort.

В среду их знакомые (или сотрудники отеля) уведомили местную полицию, что Даниэль и Доминик исчезли, а также пропал их автомобиль. В пятницу тела обоих жертв были обнаружены в машине неподалёку от шоссе. Машина полностью сгорела, тела тоже практически сгорели.

Квебекское землячество на острове потрясено событиями, все оплакивают гибель супругов, потому что они были очень популярны и пользовались огромным уважением. Эта пара считалась одной из самых богатых пар в Квебеке, но супруги вели скромный образ жизни, не выпячивали богатство, вели себя скромно и никогда не вели себя высокомерно.

Местная полиция ведёт расследование, но уже было заявлено, что речь об убийстве, а не о несчастном случае. Местная пресса сообщает, что три человека задержаны по подозрению в совершении преступления, но полиция пока не подтверждает, хотя и не опровергает сведения.