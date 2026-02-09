Ножевое ранение в метро Монреаля: один пострадавший

Полицию вызвали около 22:00. По прибытии на место происшествия офицеры обнаружили пострадавшего на улице Де-Блёри в центре города.
«Раны не угрожают жизни. Пострадавший доставлен в больницу», — сообщила пресс‑секретарь полиции Монреаля (SPVM) Каролин Шеврефиль.
Подозреваемый скрылся до прибытия полиции. Мотивы нападения пока неизвестны.
На месте происшествия установлен охранный периметр для работы криминалистов. Полиция ищет записи с камер видеонаблюдения и планирует допросить пострадавшего, когда его состояние позволит.
Расследование продолжается.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG