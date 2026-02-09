Подписаться на рассылку
Новости Ножевое ранение в метро Монреаля: один пострадавший
Лого монреальского метро.

Ножевое ранение в метро Монреаля: один пострадавший

Виктория Христова Фев 9, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 55 Просмотров

Мужчина 30 лет получил ножевую рану в верхнюю часть тела в субботу вечером на станции Place-des-Arts зелёной линии метро.

 

 

Полицию вызвали около 22:00. По прибытии на место происшествия офицеры обнаружили пострадавшего на улице Де-Блёри в центре города.

«Раны не угрожают жизни. Пострадавший доставлен в больницу», — сообщила пресс‑секретарь полиции Монреаля (SPVM) Каролин Шеврефиль.

Подозреваемый скрылся до прибытия полиции. Мотивы нападения пока неизвестны.

На месте происшествия установлен охранный периметр для работы криминалистов. Полиция ищет записи с камер видеонаблюдения и планирует допросить пострадавшего, когда его состояние позволит.

Расследование продолжается.

 

