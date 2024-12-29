Новый Год: традиция и праздничная елка, подарки и веселье

Рождественские и новогодние традиция прошли долгий путь, изменялись и по-разному интерпретировалась.

До 1492 года на Руси Новый год отмечали в марте. Затем перенесли на сентябрь: мол, урожай собран, голодать не будем. Но великий реформатор Пётр I внёс изменения и в этот праздник. Он издал указ, по которому все россияне должны были отмечать Новый год с 1 января 1700 года. Император приказывал семь дней веселиться, стрелять из пушек либо ружей и танцевать. Уклонистам грозили смертной казнью.

Идею с новогодними ёлками великий император также подсмотрел в Европе. Но россияне отнеслись к этому нововведению с непониманием. Ведь ёлка у славян считалось деревом смерти и была связана с культом предков. А здесь ещё его неси в дом! Поэтому после кончины императора эту традицию убрали на целых 140 лет. А дети смогли украшать ель и водить хороводы только после 1840-х годов.

Изначально ёлку украшали всякими вкусностями: конфетами, орехами, пряниками, яблоками — кому как фантазия позволяла. На ветка горели свечки, а на верхушке красовалась звезда. Но вот стеклянные шары и другие украшения появились только 100 лет назад. Вероятнее всего, из-за неурожая. Как раз тогда находчивые стеклодувы их Баварии заменили круглые яблоки шарами. А в 1870-х годах американский телеграфист предложил вместо опасных свечей использовать электрические гирлянды.

В 1918 году пришедшие к власти большевики запретили праздновать Новый год и ставить ёлку. Поэтому эта традиция ушла в подполье почти на 20 лет. Лишь в 1936 году партийный деятель Павел Постышев «реабилитировал» ёлку. С тех пор начали ставить её советский вариант: в пятиконечной красной звездой на верхушке и игрушками, отражающими планы на ближайшую пятилетку (танки, ракеты, космонавтов).

Рождественские и новогодние традиция прошли долгий путь, изменялись и по-разному интерпретировалась. И теперь мы имеем чудесный праздник, благодаря которому хочется верить в сказку и делать этот мир лучше.

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