Канада отправила своих министров в США для переговоров с новой администрацией Трампа

Канадское правительство направило двух своих министров во Флориду для общения с командой избранного президента Дональда Трампа, после его заявления о возможности интеграции Канады в Соединенные Штаты.

Делегацию возглавляют министр финансов Доминик Леблан и министр иностранных дел Мелани Жоли. Они планируют встретиться с Томом Хоманом, который отвечает за борьбу с нелегальной миграцией в администрации Трампа, чтобы обсудить стратегию Канады по укреплению безопасности границ.

Как сообщает Fox News, эта встреча — попытка Канады избежать “высоких тарифов”, о которых предупреждал Трамп. “В ходе переговоров министры сосредоточатся на канадских усилиях по противодействию незаконному распространению фентанила и миграции, обсуждая также негативные последствия возможного введения 25-процентных пошлин на канадские товары для обеих стран”, — отметил пресс-секретарь министра финансов Жан-Себастьян Комо.

Ранее Трамп заявил, что если Канада не начнет бороться с нелегальной миграцией и наркотиками, США могут ввести 25-процентный тариф на канадские товары.

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