Гуляем по Монреалю: Шале Монт-Руяль

Построенное в 1932 году, шале стало одной из главных архитектурных достопримечательностей парка Мон-Руаяль

Шале Монт-Руаяль действительно впечатляет своей архитектурой и атмосферой. Внутреннее пространство напоминает собор с приглушённым светом и высоким потолком, создавая тихую и возвышенную обстановку. Простота и величие интерьера дополняются изящными люстрами и потолочными балками, на которых притаились деревянные белки, напоминающие гаргульи.

Построенное в 1932 году, шале стало одной из главных архитектурных достопримечательностей парка Мон-Руаяль. Оно было спроектировано архитектором Аристидом Богран-Шампанем в стиле боз-ар и украшено картинами, иллюстрирующими колониальную историю Монреаля.

Особое внимание привлекают 32 деревянные фигуры белок, спрятавшиеся за стропилами. Эти белки, вероятно, вырезаны скульптором Эльзеаром Суси, и их сложенные передние лапы создают впечатление, что они молятся, что добавляет шале сходства с церковью.

В шале есть кафе, сувенирный магазин и информационный киоск. Со смотровой площадки Kondiaronk Belvédère открывается великолепный вид на центр Монреаля и реку Святого Лаврентия. Шале и смотровая площадка расположены недалеко от вершины горы Мон-Руаяль, и до них можно добраться по парковым тропам и аллеям. Также можно припарковаться на стоянке Smith House и пройти около 600 метров до шале.