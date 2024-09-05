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Деятельность Канадской медиа группы Гуляем по Монреалю: Шале Монт-Руяль
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Гуляем по Монреалю: Шале Монт-Руяль

Виктория Христова Сен 5, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Новости Комментарии к записи Гуляем по Монреалю: Шале Монт-Руяль отключены 7 Просмотров

Построенное в 1932 году, шале стало одной из главных архитектурных достопримечательностей парка Мон-Руаяль

Шале Монт-Руаяль действительно впечатляет своей архитектурой и атмосферой. Внутреннее пространство напоминает собор с приглушённым светом и высоким потолком, создавая тихую и возвышенную обстановку. Простота и величие интерьера дополняются изящными люстрами и потолочными балками, на которых притаились деревянные белки, напоминающие гаргульи.

Построенное в 1932 году, шале стало одной из главных архитектурных достопримечательностей парка Мон-Руаяль. Оно было спроектировано архитектором Аристидом Богран-Шампанем в стиле боз-ар и украшено картинами, иллюстрирующими колониальную историю Монреаля.

Особое внимание привлекают 32 деревянные фигуры белок, спрятавшиеся за стропилами. Эти белки, вероятно, вырезаны скульптором Эльзеаром Суси, и их сложенные передние лапы создают впечатление, что они молятся, что добавляет шале сходства с церковью.

В шале есть кафе, сувенирный магазин и информационный киоск. Со смотровой площадки Kondiaronk Belvédère открывается великолепный вид на центр Монреаля и реку Святого Лаврентия. Шале и смотровая площадка расположены недалеко от вершины горы Мон-Руаяль, и до них можно добраться по парковым тропам и аллеям. Также можно припарковаться на стоянке Smith House и пройти около 600 метров до шале.

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