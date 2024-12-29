Рост цен на жилье вернется к нормам в 2025 году, что положит конецрыночной непредсказуемости

По прогнозам, совокупные цены на жилье в стране вырастут на 6,0% в годовом исчислении в четвертом квартале 2025 года

За последние несколько лет на канадском рынке жилья наблюдались тенденции, выходящие далеко за рамки нормы. Глобальная пандемия, быстро растущие процентные ставки и экономические потрясения на некоторое время сбили рынок недвижимости с курса, но ожидается, что к 2025 году ситуация вернется к среднему значению за многолетнюю историю.

Согласно прогнозу Royal LePage Market Survey, совокупная цена дома1 в Канаде в четвертом квартале 2025 года увеличится на 6,0% в годовом исчислении до 856 692 долларов, а средняя цена отдельно стоящей недвижимости на одну семью и кондоминиума, по прогнозам, увеличится на 7,0% и 3,5% соответственно до 900 833 долларов и 605 993 доллара США, соответственно.2

“После нескольких лет необычной волатильности на рынке недвижимости ключевые показатели указывают на возвращение к стабильности в 2025 году. Число желающих и платежеспособных покупателей продолжает расти, и предстоящие изменения в правилах ипотечного кредитования еще больше повысят возможности канадцев по привлечению заемных средств”, – сказал Фил Сопер, президент и главный исполнительный директор Royal LePage. “Наиболее примечательно, что переход Банка Канады от “борьбы с инфляцией” к “стимулированию экономики” потребовал времени, чтобы повлиять на поведение покупателей. В начале четвертого квартала мы наблюдали заметный рост активности на рынке после того, как Банк Канады снизил ставку на 50 базисных пунктов. Покупатели теперь считают, что цены на жилье достигли дна, и стремятся действовать до обострения конкуренции”.

Новые правила кредитования повысят возможности покупателей по привлечению кредитов.

В этом месяце вступит в силу ряд новых правил кредитования, которые обеспечат большую доступность как для начинающих покупателей, так и для нынешних домовладельцев. С 15 декабря право на 30-летнюю амортизацию по застрахованным ипотечным кредитам будет распространено на всех покупателей жилья, приобретающих его впервые, и на всех покупателей недвижимости в новостройках, по сравнению с текущим 25-летним порогом.3 Кроме того, максимальный размер ипотечного страхования увеличится с 1 до 1,5 миллионов долларов, что позволит покупателям с первоначальным взносом менее 20% изучить варианты жилья по более высокой цене. Это будет особенно важно для потенциальных покупателей жилья на самых дорогих рынках недвижимости страны, где средняя стоимость недвижимости часто превышает 1 миллион долларов.

“Улучшение условий кредитования в сочетании со снижением процентных ставок откроет новые возможности для приобретения жилья для многих канадцев в новом году. Покупатели, впервые приобретающие жилье, станут основными бенефициарами этих инициатив, поскольку их возможность брать больше за меньшие деньги при меньшем первоначальном взносе поможет им приблизиться к покупке своего первого жилья”, – сказал Сопер. “Мы считаем, что возвращение покупателей на рынок воодушевит застройщиков и вызовет волну нового предложения, которое так необходимо.

“Решение проблемы острой нехватки жилья в Канаде должно оставаться главным приоритетом для политиков на всех уровнях правительства. Поскольку наше население быстро растет как за счет естественного прироста, так и за счет иммиграции, важно продолжать уделять особое внимание строительству новых домов, если мы надеемся повысить доступность жилья, будь то покупка или аренда”.

Изменение политического ландшафта может оказать влияние на жилищный сектор.

В 2025 году произойдут изменения в правительстве к югу от границы и, возможно, в Палате общин Канады. Новое руководство, в дополнение к развитию торговых отношений, иммиграционной политике и глобальным конфликтам, может существенно изменить состояние канадского рынка жилья.

“В связи с приближением выборов в Оттаве и подготовкой новой администрации к вступлению в должность в Вашингтоне рынок жилья сталкивается с потенциальными сбоями. Здесь, в Сша, федеральные выборы приведут к новой жилищной политике, которая может временно повлиять на активность рынка во второй половине 2025 года”, – сказал Сопер. “Между тем, к югу от границы торговая политика новой администрации Трампа и более широкая экономическая повестка дня потенциально могут создать волновой эффект для экономики Канады и рынка жилья. Хотя для проявления этих последствий может потребоваться время, в конечном итоге они могут повлиять на доверие потребителей и динамику рынка по обе стороны границы”.

Ознакомьтесь с прогнозом Royal LePage по исследованию рынка на 2025 год, чтобы получить представление о национальных и региональных тенденциях.

Основные моменты из пресс-релиза:

Ожидается, что в следующем году совокупный рост цен на жилье в районе Большого Монреаля (6,5%) превысит рост цен в Торонто (5,0%) и Ванкувере (4,0%).

По прогнозам, в 2025 году в Квебеке будет наблюдаться самый высокий рост среди всех основных регионов: ожидается, что совокупные цены на жилье вырастут на 11,0%, за ними последуют Эдмонтон и Реджайна – на 9,0%.

По прогнозам, в Калгари, где за последние два года наблюдался беспрецедентный рост цен и устойчивая активность, цены на жилье вырастут умеренно – на 4,0%, наряду с Оттавой, Галифаксом и Виннипегом.

Ожидается, что средняя цена кондоминиума в районе Большого Торонто незначительно снизится на 1,0%, а к текущему избытку предложения добавятся тысячи новых квартир.

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