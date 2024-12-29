CTV: голосование по недоверию Трюдо может состояться 30 января

Это предложение выдвинет оппозиционная Консервативная партия Канады.

Как сообщается, голосование о вотуме недоверия премьер-министру Джастину Трюдо и его кабинету может пройти 30 января.

Консерваторы намерены внести соответствующее предложение в повестку дня.

Парламентарии вернутся к работе после рождественских праздников 27 января.

Если вотум недоверия пройдет, в стране могут быть назначены выборы.

На минувшей неделе Джагмит Сингх, руководитель оппозиционной Новой демократической партии (НДП), которая ранее поддерживала Трюдо, заявил, что в 2025 году его партия проголосует за его отставку.

После парламентских выборов 2021 года Либеральная партия Трюдо не смогла обеспечить себе большинство в парламенте.

В марте 2022 года либералы заключили соглашение с НДП, которая согласилась поддерживать их на голосованиях по ключевым инициативам.

Это позволило Трюдо справиться с попытками консерваторов избавиться от него, а также продвигать собственные законы.

Осенью консерваторы трижды обращались к вотуму недоверия, но все их усилия оказались безуспешными, так как другие оппозиционные партии не поддержали их.

Выборы в парламент ожидаются в октябре 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.