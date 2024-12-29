В Канаде при приземлении самолет задел крылом взлетно-посадочную полосу и воспламенился

Инцидент произошел 29 декабря с бортом PAL Airlines в аэропорту Галифакса, как сообщила пресс-служба аэропорта.

Самолет, прибывший из Сент-Джонса, совершил посадку около 21:30 по местному времени.

Согласно информации от телеканала CBC News, одну из пассажирок рейса поразили детали происшествия: при посадке одно колесо шасси не вышло, и самолет опускался с креном около 20 градусов. В этот момент борт «сильно тряхнуло», и его крыло прошло по полосе, что привело к возгоранию.

«Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа были эвакуированы и вывезены с аэродрома», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Представитель Air Canada, Питер Фитцпатрик, отметил, что, вероятно, причиной случившегося стали «проблемы с шасси» во время приземления. На борту находились 73 пассажира, всех их проверили врачи после эвакуации; у некоторых из них были незначительные травмы.

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