С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Наша зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР), когда I Съездом Советов СССР была утверждена Декларация об образовании Союза ССР.

В этот день отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим, и в числе других пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор решил воспитать их при своем дворе и обучить их халдейским наукам. Несмотря на это, молодые люди помнили заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу — еще и дар прозорливости и истолкования снов.

30 декабря 1921 года в Чикаго (США) на сцене городской оперы под управлением автора Сергея Сергеевича Прокофьева была впервые исполнена опера «Любовь к трем апельсинам». Премьера прошла с большим успехом.

В 1920 году Хаякава основывает компанию «Токио Тика-тэцудо» («Токийская подземная железная дорога»), и, наконец, 30 декабря 1927 года для посетителей была открыла первая линия метро между столичными станциями «Асакуса» и «Уэно». Линия имела протяженность всего 2,2 километра, однако в первое время пользовалась огромной популярностью. Чтобы провести пять минут под землей, японцы по два часа выстаивали в очереди!

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.