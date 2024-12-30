Что прогнозируют эксперты на рынке жилья в 2025 году

Высокие цены на жилье и процентные ставки по ипотечным кредитам лишили многих канадцев надежды когда-нибудь обзавестись собственным домом, но ситуация постепенно меняется.

Банк Канады (BoC) в течение последнего года резко снижал ключевую процентную ставку, и в ближайшее время ожидается ее дальнейшее снижение. Кроме того, правительство приняло несколько мер, направленных на то, чтобы сделать жилье более доступным по цене.

Последняя из этих мер вступила в силу в минувшее воскресенье, когда Оттава повысила предельную цену застрахованных ипотечных кредитов с 1 до 1,5 миллионов долларов. Эта предельная цена не корректировалась с 2012 года. Этот шаг направлен на то, чтобы помочь большему числу канадцев получить ипотечный кредит с первоначальным взносом менее 20%.

В тот же день был введен еще один шаг – расширено право на 30-летнюю амортизацию для тех, кто впервые приобретает жилье, и канадцев, приобретающих новостройки. В прошлом месяце Канада также отменила требование о проведении стресс-тестов для застрахованных ипотечных кредитов.

Итак, что нас ждет в 2025 году?

“Заемщики пока не могут выдохнуть; 2025 год, похоже, станет очередным скачком экономики. Второй президентский срок Трампа и потенциальная торговая война вносят неопределенность в любой прогнозный анализ, что имеет серьезные последствия для нашего центрального банка”, – отмечает Пенелопа Грэм, эксперт по ипотечным кредитам в Ratehub.ca.

“Проще говоря, единственное, на что канадцы могут рассчитывать в этом году, – это на перемены, но есть несколько ипотечных тенденций, которые формируются буквально из воздуха”.

Несмотря ни на что, перспективы для заемщиков не так уж плохи. В новом году нас ждут положительные сдвиги. Грэм поделилась с нами своими прогнозами по ипотечным кредитам и рынку жилья на предстоящий год.

Переменные ставки по сравнению с фиксированными

Грэм и другие эксперты полагают, что с дальнейшим снижением процентных ставок Банком Англии 2025 год станет годом восстановления спроса на операции с переменными процентными ставками. В ближайшие шесть месяцев может произойти еще одно снижение ставки на 50-75 базисных пунктов.

“Это приведет к тому, что ставка по кредитам овернайт составит от 2,5 до 2,75 процента, а наилучшие переменные ставки по ипотечным кредитам, в свою очередь, упадут до среднего и верхнего уровня в 3 процента. Фиксированные ставки по ипотечным кредитам, тем временем, похоже, приближаются к своему минимальному уровню, поскольку инвесторы в облигации проявляют твердость в условиях экономической неопределенности, включая потенциальную торговую войну в первой половине года”, – поделилась она в электронном письме.

Больше краткосрочных заимствований

Заемщики с меньшей вероятностью будут фиксировать ставки на длительный срок, поскольку пятилетние ставки, по-видимому, остаются на прежнем уровне.

“Такие варианты, как двух- и трехлетние фиксированные условия, предлагают лучшее из обоих миров, обеспечивая защиту от краткосрочной волатильности и гибкость, позволяющую быстрее изменить срок ипотеки, не принимая на себя риски, связанные с ипотекой с плавающей процентной ставкой”, – отметил Грэм.

Борьба за повышение ставок продолжается

Около 1,2 миллиона держателей ипотечных кредитов с фиксированной ставкой должны продлить их в этом году, а это означает, что кредиторы будут конкурировать за привлечение заемщиков, которые захотят перейти на другую форму кредитования.

“Поскольку требования к стресс-тестированию для многих заемщиков, возобновляющих кредитование, были смягчены, перейти в другой банк во время продления кредита будет проще, чем когда-либо, если они предложат более выгодную сделку”, – заявил Грэм.

“Поскольку ипотека считается ”якорным” продуктом, кредиторам стоит активнее подходить к оценке процентных ставок как при покупке, так и при продлении”.

Рост активности покупателей жилья

“После года, который был в значительной степени застойным в плане покупок, спрос на жилье начал расти в последние месяцы 2024 года, поскольку совокупный эффект снижения ставок и новой политики заимствования существенно повысил доступность”, – написал Грэм в своем блоге.

“Устойчивое снижение ставок по ипотечным кредитам в сочетании с внедрением новой политики амортизации ипотечных кредитов и первоначального взноса будет способствовать возобновлению активности покупателей жилья в течение первой половины 2025 года”.

Менее шокирующее возобновление ипотеки

Грэм отметил, что более низкие ставки по ипотечным кредитам значительно снизили потенциальный платежный шок для заемщиков, чьи ипотечные кредиты должны быть продлены в этом году, особенно для заемщиков, у которых ставки были очень низкими в первые годы пандемии.

“Количество просроченных платежей по ипотечным кредитам в Канаде остается низким, и наш брокерский опыт показывает, что у пострадавших заемщиков просто больше стимулов для покупки по лучшей ставке, а не для полного невыполнения обязательств по ипотеке”.

Грэм считает, что в следующем году канадские покупатели ипотечных кредитов будут пользоваться “одними из самых выгодных условий кредитования за долгое время”.

“В условиях дальнейшего снижения ставок и стремления кредиторов увеличить долю рынка, тем, кто ищет новую ставку или продлевает существующий срок, разумно изучить свои варианты и внести изменения, если их существующий банк не будет соответствовать установленным ценам”.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.