Канадская полиция выражает беспокойство по поводу радикализации молодежи в интернете

Сотрудник Национальной безопасности полиции Канады, Жан-Ги Исайя, заявил 29 декабря, что для эффективной борьбы с радикализацией молодёжи требуется более широкое взаимодействие, чем просто действия правоохранительных органов, как сообщает CBC.

Исайя отметил, что молодежь, включая несовершеннолетних, может быть столь же опасна, как и взрослые, и эта группа общества становится всё более подверженной радикализации.

«Мы полагаем, что молодые люди и несовершеннолетние представляют не меньшую угрозу, чем взрослые, — отметил он. — Эта тенденция очевидна и не исчезает».

Ранее на сайте полиции Канады был обнародован отчет разведывательного альянса «Пять глаз», который поднимает вопрос о нарастающих экстремистских настроениях среди молодежи. В докладе говорится, что подростки подвержены особенно высокому риску онлайн-радикализации, где вербовщики активно используют социальные сети для распространения экстремистских идей. Авторы документа призывают власти и спецслужбы к активным действиям, прежде чем ситуация станет критической.

По информации телеканала, правоохранители уже сталкивались с такими случаями. Так, год назад в Оттаве 15-летний мальчик был обвинён в подготовке терроризма против еврейского сообщества, а другой молодой человек также оказался вовлечённым в дело.

Ситуация вызывает озабоченность у психиатров, которые фиксируют рост идеологии ненависти среди молодежи, и некоторые из них уже разрабатывают планы насилия. По словам директора по психическому здоровью в Yorktown Family Services, Дэвида О’Брайена, пандемия усугубила данную проблему, поскольку многие подростки проводили больше времени в интернете.

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