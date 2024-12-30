Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Индонезия рассчитывает на поддержку Канады для расширения своей энергетики

Индонезия рассчитывает на поддержку Канады для расширения своей энергетики

Степан Артемьевский Дек 30, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Индонезия рассчитывает на поддержку Канады для расширения своей энергетики отключены 1 Просмотров

Согласно словам министра энергетики и минеральных ресурсов Бахлила Лахадалии, сотрудничество с Канадой в сфере критически важных минералов сыграет ключевую роль в удовлетворении растущих энергетических потребностей страны, как сообщает агентство ANTARA.

 

 

«На данный момент мощность нашей энергосистемы составляет 91 гигаватт, а экономический рост не превышает 6%. Чтобы достичь цели президента Индонезии по увеличению роста до 8%, нам необходимо дополнительно 61 гигаватт», — отметил министр.

В декабре текущего года Индонезия и Канада подписали меморандум о взаимопонимании в области критически важных ископаемых. Этот документ охватывает ряд стратегических аспектов, включая внедрение экологических, социальных и управленческих стандартов, снижение выбросов парниковых газов благодаря чистым технологиям, а также укрепление торговых и инвестиционных связей в горнодобывающем секторе.

Ожидается, что это сотрудничество ускорит энергетический переход и поддержит экономический рост обеих стран. Министр также акцентировал, что такая партнерская работа важна для удовлетворения нарастающих энергетических нужд Индонезии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*