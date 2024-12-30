Индонезия рассчитывает на поддержку Канады для расширения своей энергетики

Согласно словам министра энергетики и минеральных ресурсов Бахлила Лахадалии, сотрудничество с Канадой в сфере критически важных минералов сыграет ключевую роль в удовлетворении растущих энергетических потребностей страны, как сообщает агентство ANTARA.

«На данный момент мощность нашей энергосистемы составляет 91 гигаватт, а экономический рост не превышает 6%. Чтобы достичь цели президента Индонезии по увеличению роста до 8%, нам необходимо дополнительно 61 гигаватт», — отметил министр.

В декабре текущего года Индонезия и Канада подписали меморандум о взаимопонимании в области критически важных ископаемых. Этот документ охватывает ряд стратегических аспектов, включая внедрение экологических, социальных и управленческих стандартов, снижение выбросов парниковых газов благодаря чистым технологиям, а также укрепление торговых и инвестиционных связей в горнодобывающем секторе.

Ожидается, что это сотрудничество ускорит энергетический переход и поддержит экономический рост обеих стран. Министр также акцентировал, что такая партнерская работа важна для удовлетворения нарастающих энергетических нужд Индонезии.

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