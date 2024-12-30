Канадская телезвезда поехал к Трампу лоббировать объединение Канады и США

Лоббировать в пользу объединения Соединенных Штатов и Канады поехал в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа звезда канадского реалити-шоу Shark Tank Кевин О’Лири, заявил он сам 26 декабря на телеканале Fox Business.

Звезда реалити-шоу и бизнесмен заявил, что Трампу следует после объединения создать новую валюту и единый паспорт для США и Канады.

Говоря об идее Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, О’Лири заявил: «Канадцы в праздники, последние два дня говорили об этом. Они хотят услышать больше. За этим, очевидно, есть много вопросов и больше подробностей. Но то, что может быть, — это начало экономического союза».

О’Лири напомнил, что Канада обладает крупными запасами природных ресурсов, но население Канады примерно как в Калифорнии: «Подумайте о силе объединения двух экономик, стирании границы между Канадой и Соединенными Штатами и размещении всех этих ресурсов на северных границах, куда стучатся в дверь Китай и Россия».

Канадец заявил, что канадцы хотели бы общей валюты с США, общего налогообложения, свободную торговлю и общий паспорт, «почти как паспорт ЕС».

О’Лири сказал, что канадцы не хотят, чтобы премьер-министр Джастин Трюдо заключил сделку с США, поэтому он сделает это сам. Кевин О’Лири — член Консервативной партии Канады, в 2017 году даже пытался стать ее лидером. Он имеет дом в Майами, что не очень далеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Он заявил, что ему нравится идея объединения с США и «по крайней мере половина канадцев заинтересована» в объединении. Однако при этом канадцы не хотят, чтобы Трюдо вел переговоры по этой сделке. «Я не хочу, чтобы он делал это за меня. Поэтому я собираюсь отправиться в Мар-а-Лаго. Я начну повествование. Из 41 миллиона канадцев, я думаю, большинство доверят мне в этой сделке», — сообщил О’Лири.

Напомним, ранее в этом месяце Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. При этом он проигнорировал тот факт, что главой Канады является король Карл III, и без его согласия изменение статуса Канады вряд ли возможно. Интересно, что и подданый короля Кевин О’Лири также решил проигнорировать мнение монарха.

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