Что нас ждет в 2025 году на рынке недвижимости?

Если высокие проценты под ипотеку в 2024 году привели к тому, что многие покупатели остались в стороне в ожидании их понижения, то теперь при тенденции к понижению ипотечной ставки все ожидают активизации активности в следующем году.

Заместитель главного экономиста Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) Таня Бурасса-Очоа считает, что последовательное снижение ставок в 2024 году может фактически дать новый импульс рынкам.

Продление в 2025 году 1,2 миллиона ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой также может способствовать этому. Поскольку 85% этих заемщиков взяли ипотечный кредит, когда ключевая ставка Банка Канады была равна или меньше 1%, CMHC ожидает, что за продлением кредита по более высоким процентным ставкам следует внимательно следить. Эти обновления могут заставить многих владельцев пересмотреть свой образ жизни. Поэтому она ожидает увеличения предложения на 8% и роста цен примерно на 3%.

Экономисты ожидают, что в 2025 году в Квебеке цены вырастут на 7%. Рост на 6,5% в Большом Монреале превысит аналогичный показатель в Торонто (5%) и Ванкувере (4%). Квебек, в свою очередь, будет выделяться с ожидаемым ростом на 11%, самым высоким в стране, в основном благодаря ограниченным запасам.

Будем надеяться, что в 2025 году будет больше выбора при покупке домов и квартир, а проценты под ипотеку будут продолжать снижаться. С наступающим вас Новым годом!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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