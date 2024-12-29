В Канаде подсчитали убытки населения от криптовалютных мошенничеств

По информации Канадского центра по борьбе с мошенничеством, жители Онтарио понесли ущерб более чем в C$94 миллиона в первые девять месяцев 2024 года. Об этом сообщила CBC 27 декабря, ссылаясь на данные центра.

Издание уточняет, что с 1 января по 30 сентября 2024 года канадцы потеряли более C$94 миллиона через криптовалютные транзакции, в то время как общие убытки за 2023 год составили C$124 миллиона.

Канадская полиция реализует проект Project Atlas для противодействия таким мошенничествам. Злоумышленники часто переводят украденные средства на зарубежные платформы, что затрудняет работу правоохранительных органов.

По словам полицейского Джона Амита, граждане попадаются на уловки, предлагающие инвестиции начиная с C$250. После первого взноса жертвы видят фальшивые данные о росте своих вложений, что приводит к дополнительным инвестициям. В итоге люди теряют большие суммы, так как реальных вложений не происходит.

Следует отметить, что мошенники не только ограбляют частных лиц, но и биржи. Так, японская биржа пострадала от мошенничества, в ходе которого было похищено 48,2 миллиарда иен.

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