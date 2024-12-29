Магнитный полюс Земли смещается от Канады к Сибири

Исследователи представили обновлённую версию Мировой магнитной модели и отметили, что магнитный полюс стремительно перемещается от территории Канады в сторону Сибири.

Эта модель служит важным инструментом для учёных, помогая отслеживать изменения в динамике магнитного поля Земли. Данные модели используются для актуализации навигационных систем, которые применяются как авиакомпаниями, так и обычными людьми, планирующими поездки с помощью навигатора.

Новая версия была опубликована неделю назад и останется актуальной до 2029 года. За время без обновления стало известно, что северный магнитный полюс движется с медленной скоростью от Канады к Сибири.

В 1831 году полюс находился в Нунавуте на севере Канады и перемещался со скоростью 15 километров в год. Однако с 1990-х годов скорость его движения возросла до 50-60 километров в год. Учёные утверждают, что в ближайшие сто лет магнитный полюс может начать пересекать Сибирь со скоростью от 390 до 660 километров в год.

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