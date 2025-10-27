Новые правила для владельцев и покупателей кондоминиумов: без «паспорта» сделки не будет

С 14 августа 2025 года в Квебеке вступили в силу поправки к Гражданскому кодексу, которые существенно меняют порядок продажи и покупки квартир в многоквартирных домах, находящихся под управлением синдикатов.

Теперь каждый продавец обязан предъявить потенциальному покупателю новый документ — attestation sur l’état de la copropriété, справку о состоянии кондоминиума.

Юридическое требование может показаться чистой формальностью, но на практике оно способно радикально изменить рынок. Именно в этом документе покупатель впервые получает полную картину финансового и технического здоровья здания: от остатков на фонде резервов до предстоящих судебных разбирательств. Если из справки выясняется, что средств недостаточно или здание нуждается в дорогостоящем ремонте, покупатель вправе пересмотреть цену — или вовсе отказаться от сделки.

«Эта мера повысит прозрачность и позволит выделить плохо управляемые объекты, — считает юрист Ив Жоли‑Кёр, специалист по праву кондоминиумов. — Некоторые квартиры могут просто потерять ликвидность».

Синдикат обязан выдать справку в течение 15 дней с момента запроса. В ней должны быть отражены:

состояние и размер фонда резервов,

последние три года финансовых отчетов,

бюджет текущего года,

сведения о страховании, авариях и ремонтах,

а также любые активные споры или будущие спецвзносы.

Специалисты рекомендуют продавцам заранее привести документы в порядок — нередко именно отсутствие отчётности превращает «успешный» дом на первый взгляд в проблемное имущество. Покупателям же советуют не ограничиваться стандартным формуляром OACIQ и обязательно требовать полное досье у агента или нотариуса.

В результате на рынке может произойти естественная «чистка»: прозрачность отчетов отделит грамотные синдикаты от тех, кто годами лишь латал дыры в бюджете. Для покупателей это шанс избежать неприятных сюрпризов, а для владельцев — повод убедиться, что их дом действительно стоит заявленной цены.

