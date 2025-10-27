Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Отдых Афиша «Аллилуйя актерам трагедии, что нам жизнь подарили вторую»
Культурология

«Аллилуйя актерам трагедии, что нам жизнь подарили вторую»

Виктория Христова Окт 27, 2025 Афиша, Выбор редакции, Новости Оставить комментарий 16 Просмотров

Интересный день выдался – 27 октября. Смотрите сами!
Во-первых, в этот день, в 1672 годау состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – первом в России здании, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском под Москвой.
Во-вторых, в 1927 году в Москве, в здании бывшего Купеческого клуба был создан Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ), позднее – Московский государственный театр имени Ленинского Комсомола, преобразовавшийся с легкой руки Николая Караченцова, и конечно, Марка Захарова, в «Ленком», а пять леть назад ставший «Ленкомом Марка Захарова».
Ну, и в-третьих, тому самому, придумавшему слово «Ленком» Николаю Караченцову исполнился бы 81 год….
Если все эти компоненты (спектакль, «Ленком» и Караченцов) смешать воедино, то выбора не остается – тройной праздник мы отмечаем под звуки «Юноны и Авось». И сегодня рассказ о ней я посвящаю любимому режиссеру и замечательному имениннику-актеру! Итак!
В Красноярске, городе, где умер Николай Резанов, на Троицком кладбище, на большом белом кресте написаны слова, которые стали символом моего поколения: «Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу»… Легендарнейшая, и как показывает время, вечная история любви, которая уже более, чем четыре десятилетия назад была поставлена в моем любимом «Ленкоме» гениальнейшим Марком Захаровым!
Когда-то давно, находясь на приходе своего храма, по окончании службы я разговорилась с одной знакомой. Она жаловалась, что как-то все не получается с первого раза, как хотелось бы. И я ей, помнится, сказала: «Бог любит Троицу. Бог и есть Троица. Единая и нерушимая.». Первую часть пословицы придумал наш народ, вторую, как когда-то сказал нам настоятель, говорят православные.
С «Юноной» получилось аккурат по этой схеме. После «Орфея и Эвридики», «Звезды и смерти Хоакина Мурьеты», третья рок-опера, вышедшая в Советском Союзе, поразила, изумила, вызвала ажиотаж. Попасть на нее – было несбыточной мечтой каждого человека, населявшего нашу бывшую необъятную…
А православная музыка, песнопения, да и тексты, в которых тоже красной нитью проходит христианская тематика, были абсолютным нонсенсом того времени.
А Бог вел создателей этого шедевра той тропой, которой им было суждено привести свое детище к успеху. Уже тогда Богородица объяла его, еще только зарождающееся, но уже шедевральное дитя, своим Покровом… И 9 июля 1981-го, рок – опера «Юнона и Авось» была показана на сцене «Ленкома».
Бог есть любовь. И в «Юноне», на мой взгляд, звучит самый пронзительный и неповторимый гимн Богу и Любви:
«Аллилуйя возлюбленной паре,
Мы забыли, бранясь и пируя,
Для чего мы на Землю попали,
Аллилуйя любви, Аллилуйя любви,
Аллилуйя!!!»
И это чувство, с таким трепетом пронесенное Резановым и Кончитой сквозь все земное бытие, вырывается за некие рамки обыденности… Оно становится вневременным, всепоглощающим и всеобъемлющим… В нем больше Божественного, нежели земного…
И именно это покоряет зрителя и держит его уже более четырех десятилетий! Видимо, вечное Божественное благословение было получено Марком Анатольевичем еще в Елоховском соборе, когда он ставил свечу у иконы Казанской Богоматери. Именно о ней упоминается в рок-опере. «Женщина с младенцем» стала путеводной звездой создателей. Помните, как о Ней говорит впоследствии Резанов:
«Увидел в Ней не Вседержительницу Деву,
А женщину с вишневыми глазами».
А меж тем, всего этого могло и не быть! Ибо наш дорогой мэтр пытался уговорить Андрея Вознесенского написать оперу по мотивам «Слова о полку Игореве». Но Игорю Святославичу не суждено было блистать на великолепнейших подмостках «Ленкома». Его вежливо, но настойчиво потеснил Николай Петрович…
Да-да, русский дипломат, путешественник, предприниматель, один из руководителей первого русского кругосветного плавания, первый официальный посол России в Японии, составитель одного из первых русско-японских словарей, Николай Петрович Резанов.
Кстати, помните эпилог?
«Жители ХХ-го столетия!
Ваш к концу идет ХХ-й век!»
Когда век XX закончился, а «Юнона» гремела невероятно, прозорливый Марк Анатольевич попросил Вознесенского исправить это двустишие. В результате сегодня мы слышим:
«Дети 21-го столетия!
Начался ваш новый век!»
Видимо, еще тогда в Елоховском Соборе, Казанская Богородица благословила творение Мастера на многие лета! И стихи, написанные за 20 лет до окончания XX века, звучат также пронзительно и ярко сегодня, через 20 лет с момента начала XXI века.
И еще момент. Может, безусловно, совпадение. Но я чаще такие вещи называю промыслом. Так, вот! Всего две даты и два имени. Пробная запись музыки состоялась 12 декабря – накануне Николы Зимнего. Премьера – 9 июля – в завершающие дни Петрова поста. Как зовут героя? Правильно, Николай Петрович! Как зовут первого и единственно настоящего исполнителя роли Резанова? Опять правильно – Николай Петрович! Иначе и быть в этой истории не могло!
Идут годы. Сегодня «Юноне и Авось» – 44 года. Значимый и солидный возраст, особенно для театральной постановки. Но если к ней приложилась рука гения и сердце, благословленное Богородицей, в долголетии и процветании сомневаться нет причины! Даже если шедевр пытаются ломать и корежить – он живет и сопротивляется. И ждет реабилитации и возрождения.
Дай Бог, чтобы в жизни театра восстановилось одно: согласье! А при определенных вводных это сделать непросто.
«Мы вас умоляем о согласьи,
Без согласья смысла в жизни нет!»
И знаете, я несомненно верю, что болезням и угнетению театра придет конец. Да, все восстановится и театр вдохнет, как прежде, воздух полной грудью. Как прежде. Как при Марке Анатольевиче!
«Безумствует распад.
Но-все-таки-виват!
Профессия рождать
Древней, чем убивать!»
Древней, безусловно. И не одно злое и некрасивое деяние не останется без наказания. Ибо «по делам воздастся». Не верите мне – прослушайте еще раз:
«Тот, кто убил их, тот кто шпионил,
Будет наказан тот.
Белый шиповник, вечный шиповник
В память любви цветет.»
Цвести и жить можно только во имя любви и добра! Всем иным – обеспечено увядание и забвение! Живи, замечательный спектакль! И с ним я сегодня хочу поздравить двух женщин: Александру Марковну Захарову и Людмилу Андреевну Поргину! Помимо, естественно, Марка Анатольевича. Он – во главе угла! Но не будь этих женщин– не было бы вдохновения у создателей!
Милый «Ленком»!
«Ты в пути, ты все ближе ко мне.
Ты поборешь всемирное зло
Я свечу оставляю в окне.»
Николай Петрович, любимый и дорогой Вы наш! Спасибо, что были, жили, улыбались и вдохновляли нас! Ваш образ, Ваш голос, Вы сами – живы в наших сердцах, живы в фильмах и спектаклях, живы в песнях, живы в наших душах! Спасибо, что наше поколение росло в том числе и на Ваших удивительно красивых, честных, порядочных и нравственных ролях! Мы Вас никогда не забудем!
И если я уж начала с Троицы и триединства, им я и закончу, пожалуй! Пусть навсегда выпутается из сегодняшней паутины настояший классический дрматический репертуарный театр – каждый из тех, кто погряз в хаосе дня сегодняшнего! Пусть возродится мой любимейший «Ленком»! Пусть на многие-многие годы настоящая «Юнона и Авось» звучит как символ любви! Нашей любви к Гению – Марку Анатольевичу Захарову и единственному Резанову – Николаю Петровичу Караченцову!
И да будет так! Аллилуйя и Аминь!

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*