«Аллилуйя актерам трагедии, что нам жизнь подарили вторую»

Интересный день выдался – 27 октября. Смотрите сами!

Во-первых, в этот день, в 1672 годау состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – первом в России здании, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском под Москвой.

Во-вторых, в 1927 году в Москве, в здании бывшего Купеческого клуба был создан Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ), позднее – Московский государственный театр имени Ленинского Комсомола, преобразовавшийся с легкой руки Николая Караченцова, и конечно, Марка Захарова, в «Ленком», а пять леть назад ставший «Ленкомом Марка Захарова».

Ну, и в-третьих, тому самому, придумавшему слово «Ленком» Николаю Караченцову исполнился бы 81 год….

Если все эти компоненты (спектакль, «Ленком» и Караченцов) смешать воедино, то выбора не остается – тройной праздник мы отмечаем под звуки «Юноны и Авось». И сегодня рассказ о ней я посвящаю любимому режиссеру и замечательному имениннику-актеру! Итак!

В Красноярске, городе, где умер Николай Резанов, на Троицком кладбище, на большом белом кресте написаны слова, которые стали символом моего поколения: «Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу»… Легендарнейшая, и как показывает время, вечная история любви, которая уже более, чем четыре десятилетия назад была поставлена в моем любимом «Ленкоме» гениальнейшим Марком Захаровым!

Когда-то давно, находясь на приходе своего храма, по окончании службы я разговорилась с одной знакомой. Она жаловалась, что как-то все не получается с первого раза, как хотелось бы. И я ей, помнится, сказала: «Бог любит Троицу. Бог и есть Троица. Единая и нерушимая.». Первую часть пословицы придумал наш народ, вторую, как когда-то сказал нам настоятель, говорят православные.

С «Юноной» получилось аккурат по этой схеме. После «Орфея и Эвридики», «Звезды и смерти Хоакина Мурьеты», третья рок-опера, вышедшая в Советском Союзе, поразила, изумила, вызвала ажиотаж. Попасть на нее – было несбыточной мечтой каждого человека, населявшего нашу бывшую необъятную… А православная музыка, песнопения, да и тексты, в которых тоже красной нитью проходит христианская тематика, были абсолютным нонсенсом того времени.

А Бог вел создателей этого шедевра той тропой, которой им было суждено привести свое детище к успеху. Уже тогда Богородица объяла его, еще только зарождающееся, но уже шедевральное дитя, своим Покровом… И 9 июля 1981-го, рок – опера «Юнона и Авось» была показана на сцене «Ленкома». Бог есть любовь. И в «Юноне», на мой взгляд, звучит самый пронзительный и неповторимый гимн Богу и Любви:

«Аллилуйя возлюбленной паре, Мы забыли, бранясь и пируя, Для чего мы на Землю попали, Аллилуйя любви, Аллилуйя любви, Аллилуйя!!!»

И это чувство, с таким трепетом пронесенное Резановым и Кончитой сквозь все земное бытие, вырывается за некие рамки обыденности… Оно становится вневременным, всепоглощающим и всеобъемлющим… В нем больше Божественного, нежели земного…

И именно это покоряет зрителя и держит его уже более четырех десятилетий! Видимо, вечное Божественное благословение было получено Марком Анатольевичем еще в Елоховском соборе, когда он ставил свечу у иконы Казанской Богоматери. Именно о ней упоминается в рок-опере. «Женщина с младенцем» стала путеводной звездой создателей. Помните, как о Ней говорит впоследствии Резанов: «Увидел в Ней не Вседержительницу Деву, А женщину с вишневыми глазами».

А меж тем, всего этого могло и не быть! Ибо наш дорогой мэтр пытался уговорить Андрея Вознесенского написать оперу по мотивам «Слова о полку Игореве». Но Игорю Святославичу не суждено было блистать на великолепнейших подмостках «Ленкома». Его вежливо, но настойчиво потеснил Николай Петрович…

Да-да, русский дипломат, путешественник, предприниматель, один из руководителей первого русского кругосветного плавания, первый официальный посол России в Японии, составитель одного из первых русско-японских словарей, Николай Петрович Резанов.

Кстати, помните эпилог?

«Жители ХХ-го столетия! Ваш к концу идет ХХ-й век!»

Когда век XX закончился, а «Юнона» гремела невероятно, прозорливый Марк Анатольевич попросил Вознесенского исправить это двустишие. В результате сегодня мы слышим:

«Дети 21-го столетия! Начался ваш новый век!»

Видимо, еще тогда в Елоховском Соборе, Казанская Богородица благословила творение Мастера на многие лета! И стихи, написанные за 20 лет до окончания XX века, звучат также пронзительно и ярко сегодня, через 20 лет с момента начала XXI века.

И еще момент. Может, безусловно, совпадение. Но я чаще такие вещи называю промыслом. Так, вот! Всего две даты и два имени. Пробная запись музыки состоялась 12 декабря – накануне Николы Зимнего. Премьера – 9 июля – в завершающие дни Петрова поста. Как зовут героя? Правильно, Николай Петрович! Как зовут первого и единственно настоящего исполнителя роли Резанова? Опять правильно – Николай Петрович! Иначе и быть в этой истории не могло! Идут годы. Сегодня «Юноне и Авось» – 44 года. Значимый и солидный возраст, особенно для театральной постановки. Но если к ней приложилась рука гения и сердце, благословленное Богородицей, в долголетии и процветании сомневаться нет причины! Даже если шедевр пытаются ломать и корежить – он живет и сопротивляется. И ждет реабилитации и возрождения.

Дай Бог, чтобы в жизни театра восстановилось одно: согласье! А при определенных вводных это сделать непросто.

«Мы вас умоляем о согласьи, Без согласья смысла в жизни нет!»

И знаете, я несомненно верю, что болезням и угнетению театра придет конец. Да, все восстановится и театр вдохнет, как прежде, воздух полной грудью. Как прежде. Как при Марке Анатольевиче!

«Безумствует распад. Но-все-таки-виват! Профессия рождать Древней, чем убивать!»

Древней, безусловно. И не одно злое и некрасивое деяние не останется без наказания. Ибо «по делам воздастся». Не верите мне – прослушайте еще раз:

«Тот, кто убил их, тот кто шпионил, Будет наказан тот. Белый шиповник, вечный шиповник В память любви цветет.»

Цвести и жить можно только во имя любви и добра! Всем иным – обеспечено увядание и забвение! Живи, замечательный спектакль! И с ним я сегодня хочу поздравить двух женщин: Александру Марковну Захарову и Людмилу Андреевну Поргину! Помимо, естественно, Марка Анатольевича. Он – во главе угла! Но не будь этих женщин– не было бы вдохновения у создателей!

Милый «Ленком»!

«Ты в пути, ты все ближе ко мне. Ты поборешь всемирное зло Я свечу оставляю в окне.»

Николай Петрович, любимый и дорогой Вы наш! Спасибо, что были, жили, улыбались и вдохновляли нас! Ваш образ, Ваш голос, Вы сами – живы в наших сердцах, живы в фильмах и спектаклях, живы в песнях, живы в наших душах! Спасибо, что наше поколение росло в том числе и на Ваших удивительно красивых, честных, порядочных и нравственных ролях! Мы Вас никогда не забудем!

И если я уж начала с Троицы и триединства, им я и закончу, пожалуй! Пусть навсегда выпутается из сегодняшней паутины настояший классический дрматический репертуарный театр – каждый из тех, кто погряз в хаосе дня сегодняшнего! Пусть возродится мой любимейший «Ленком»! Пусть на многие-многие годы настоящая «Юнона и Авось» звучит как символ любви! Нашей любви к Гению – Марку Анатольевичу Захарову и единственному Резанову – Николаю Петровичу Караченцову!

И да будет так! Аллилуйя и Аминь!

