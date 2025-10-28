Подписаться на рассылку
Монреаль обновляет транспортную систему: проезд можно будет оплатить со смартфона

Виктория Христова Окт 28, 2025

Региональное транспортное агентство Монреаля (Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM) заключило контракт с британской компанией Masabi на модернизацию билетной системы, сообщает CTV News. Проект под названием Concerto в рамках масштабной цифровой трансформации обойдётся в 146 миллионов долларов.

 

 

Система Concerto позволит пассажирам оплачивать проезд в метро, автобусах и пригородных поездах при помощи смартфонов, банковских карт или электронных кошельков. Платформа, основанная на технологии Justride Fare Payments-as-a-Service, уже успешно используется в более чем 200 транспортных системах мира — включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Калгари и Валенсию.

Masabi реализует проект совместно с канадской инженерной фирмой WSP. Новая система заменит существующие карты Opus, однако старые пластиковые карты останутся совместимыми, чтобы пассажиры могли ими пользоваться в переходный период.

По словам генерального директора ARTM Бенуа Жандро, Concerto — это не просто технологическое обновление, а «глубокое преобразование клиентского опыта монреальского общественного транспорта». Глава Masabi Брайан Занги отметил, что компания намерена предоставить «передовую, надёжную и экономичную систему оплаты, которая сделает поездки удобнее для всех».

Мобильные билеты — уже с этого года

Тестирование новой функции началось летом 2025 года, сначала среди сотрудников ARTM и участников панели Parlons mobilité («Поговорим о мобильности»). Среди первых пользователей — около 10 000 человек, которые могут покупать и активировать билеты прямо в приложении Chrono и проходить через турникеты, поднеся телефон к считывателю.

Пока тестирование проводится на устройствах Android, а для пользователей iPhone оно запланировано на 2026 год.

Ключевая цель проекта — объединить все виды транспорта (автобус, метро, RÉM, велосипед, такси, каршеринги) на единой цифровой платформе. Это позволит пассажирам гибко планировать маршруты и оплачивать поездки без бумажных билетов.

Стоимость и перспективы

ARTM уточняет, что итоговый бюджет проекта оказался на 95 миллионов ниже первоначального благодаря повторному использованию существующего оборудования и оптимизации тендерных условий. Всего модернизация охватит около 12 000 единиц техники в сетях STM, RTL, STL и exo.

Мобильный проездной в полном объёме заработает в 2026 году, но уже к концу 2025 года часть жителей Монреаля сможет оплачивать транспорт, просто приложив смартфон к турникету.

 

