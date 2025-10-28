Выборы в Кот-Сен-Люк: инфраструктура, рост и безопасность — главные темы кампании

На пост мэра Кот-Сен-Люка вновь претендует действующий глава города Митчел Браунштейн. Его предвыборная программа строится вокруг комфорта жителей, модернизации инфраструктуры и реализации генерального плана развития города.

Особое внимание Браунштейн уделяет реконструкции трёх городских торговых комплексов, что, по его словам, позволит увеличить доходы муниципалитета на 20–30 процентов и поднять численность населения с нынешних 38 тысяч до 49 тысяч человек. Среди приоритетов мэра — также продвижение проекта продления улицы Кавендиш, которого жители ждут уже много лет. В этом вопросе он опирается на поддержку партии Ensemble Montréal, пообещавшей сдвинуть дело с мёртвой точки.

Его главный соперник, бывший городской советник Давид Тордджман, во многом разделяет цели действующего мэра, но критикует затянутость процесса. «Я не хочу ждать 15 лет, чтобы решить проблемы. Это нужно делать сразу. Как инженер, я знаю, как это сделать», — заявил он. Тордджман намерен добиваться реализации продления Кавендиш, в том числе юридическим путём, чтобы вынудить Монреаль выполнить свои обязательства. Он также подчеркнул, что будет лично присутствовать на заседаниях агломерационного совета, а не поручать это другим.

Оба кандидата затронули вопрос общественной безопасности и недавних антисемитских и антиизраильских акций. Браунштейн считает, что именно Монреаль должен давать полиции чёткие указания, поскольку местных сил — полиции, службы общественной безопасности и добровольных патрулей vCOPS — недостаточно. Тордджман, в свою очередь, раскритиковал город за то, что тот слишком долго тянул с подготовкой доклада по безопасности: «Городу нужна опережающая, а не реактивная политика. Иногда письма необходимы, но этого мало».

По словам Браунштейна, главный посыл его кампании — «изменить Монреаль, чтобы всё наконец начало двигаться вперёд». Тордджман же утверждает, что предпочитает действовать заранее, а не реагировать постфактум.

