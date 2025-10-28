Сен-Лоран запустил пилотный проект по совместным поездкам в рамках программы устойчивой мобильности

Администрация района Сен-Лоран и организация Mobilité alternative (MOBA) объявили о запуске пилотной кампании по совместным поездкам под названием Saint-Laurent en mouvement. Проект реализуется при поддержке организации Excellence industrielle Saint-Laurent и направлен на развитие устойчивой мобильности и снижение зависимости жителей от личных автомобилей.

Инициатива соответствует целям Плана борьбы с климатическим кризисом на 2021–2030 годы. Как отмечают организаторы, цель кампании — изменить транспортные привычки горожан, уменьшая количество поездок на личных машинах. Для этого создана новая цифровая платформа Amigo Express Local, разработанная для организации и поощрения совместных поездок между коллегами, соседями и студентами.

В основе системы лежит инструмент подбора Kangaride Local: участники создают профиль, после чего алгоритм автоматически подбирает подходящих попутчиков и формирует группы. Проект бесплатен и позиционируется как удобный и интуитивный, позволяющий быстро находить партнёров для совместных поездок в сообществе Сен-Лорана, используя при этом существующую метрополитенскую сеть Amigo Express.

Сен-Лоран, где сосредоточено более 100 тысяч рабочих мест и два высших учебных заведения, обладает высоким потенциалом для совместных поездок. Организаторы отмечают, что даже один день в неделю, проведённый за совместной поездкой, помогает снизить личные расходы, уровень стресса и углеродный след, а также способствует общему экологическому прогрессу района.

Проект рассчитан не только на отдельных жителей, но и на предприятия и учреждения, позволяя сотрудникам из разных организаций координировать маршруты. Такой подход, по мнению инициаторов, увеличивает число возможных соединений, снижает транспортные затраты и загруженность дорог, одновременно усиливая общий положительный эффект для окружающей среды.

По данным платформы Kangaride, в Сен-Лоране крупнейшими участниками программы являются аэропорт Трюдо (38 зарегистрированных пользователей), завод Bombardier Aerospace №1 (5 участников), Ericsson Canada (3 участника) и департамент общественных работ Сен-Лорана (2 участника).

Директор MOBA Элизабет Трембле заявила, что местное карпулирование является «практическим ответом на вызовы мобильности». «С помощью этого пилотного проекта мы хотим показать, что изменить транспортные привычки можно простыми, доступными и коллективными решениями».

Исполнительный директор Amigo Express Марк-Оливье Вашон отметил, что новая платформа открывает новую эру в транспортной культуре Квебека. «После того как Amigo Express стал неотъемлемой частью межгородских поездок, компания теперь стремится развить сегмент совместных маршрутов между домом, учёбой и работой».

Проект финансируется правительством Квебека в рамках Программы финансовой поддержки мероприятий по продвижению устойчивой мобильности — MobilisActions.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG