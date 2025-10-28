Выборы в Сен-Лоране: парковка, транспорт и поиск баланса между удобством и безопасностью

В Сен-Лоране все три кандидата на пост мэра ответили на вопросы издания. Главным предметом обсуждения стала парковка на жилых улицах — тема, регулярно поднимаемая жителями на заседаниях совета.

Действующий мэр Алан Десуза (Ensemble Montréal) отметил, что ограничения на стоянку связаны с необходимостью соблюдать провинциальный закон, запрещающий парковку ближе чем в пяти метрах от перекрёстков. «Эта работа велась в консультации с жителями, и приоритетом остаётся безопасность как водителей, так и пешеходов», — подчеркнул он.

Кандидат Оливье Лабреш (Transition Montréal) заявил, что в районе появилось больше вариантов мобильности — от REM до метро, и логично вводить почасовые ограничения вблизи транспортных узлов. Он также напомнил, что грузовые и уборочные машины должны иметь возможность проезда для обслуживания улиц. Среди его предложений — система, при которой семья без собственного гаража получала бы приоритет в выдаче разрешения на парковку первой машины на улице.

Юсеф Шуфан (Projet Montréal) обозначил долгосрочную цель своей партии — развитие общественного транспорта, чтобы жители могли меньше полагаться на автомобили. «Мы стремимся к ситуации, когда в каждом районе рядом будут удобные транспортные узлы», — пояснил он. Что касается актуальных изменений в правилах парковки, Шуфан признал, что вопрос сложен и требует взвешенного подхода: «Это нельзя быстро изменить, но, возможно, стоит рассмотреть привилегии для некоторых категорий — например, позволить пожилым людям парковаться в любом месте или расширить доступ для владельцев электромобилей. Главное — найти правильный баланс».

