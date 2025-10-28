Будут ли понижены проценты под ипотеку или нет на этой неделе?

Поиск дома превратился в настоящий кошмар для покупателей, ставших жертвами практики, которая по сути напоминает аукцион.

Риелторы организуют по воскресеньям Открытые двери, за которыми через 48 часов следуют приём оферов одновременно, что приводит к резкому росту цен. Чаще всего пострадавшими в этих сделках оказываются, на самом деле, первые покупатели, и это разбивает мне сердце.

При высоких процентах под ипотеку, а сегодня в основном покупатели выбирают платить 4% в течение 5 лет, первые покупатели в основном ищут дом не дороже 600тыс. В хорошем районе дом за такую цену купить практически невозможно. Если проценты снизятся, покупатели смогут получить больше кредита от банка и купить более дорогой дом. Будет ли у них эта возможность?

Президент США Дональд Трамп заявил в прошлую субботу, что он увеличивает тарифы на Канаду на дополнительные 10% «выше того, что они платят сейчас», снова реагируя на рекламу канадской провинции Онтарио.

Какая реакция будет на это повышение на бирже и у канадского правительства?

На этой неделе внимание инвесторов сосредоточено на решениях центральных банков Канады и США. Ожидается, что Банк Канады в среду снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов во второй раз подряд, чтобы поддержать слабую экономику, находящуюся под угрозой из-за американских таможенных пошлин. Экономисты ожидают, что Банк Канады на этой неделе осуществит второе подряд снижение ключевой ставки из-за замедления экономического роста и высокого уровня безработицы.

Понижение процентов даст надежду покупателям купить свой дом. Покупая собственный дом, вы создаете ощущение стабильности и безопасности для себя и своей семьи. Ваш дом становится вашим убежищем, где вы можете чувствовать себя комфортно и защищенным от внешних факторов. Нет более прекрасного чувства, чем знать, что у вас есть свое собственное пространство.

