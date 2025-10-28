Выборы в Хампстеде: дороги, финансы и символы солидарности

В Хампстеде предвыборная гонка разворачивается вокруг дорог, финансовой политики и вопроса о том, какое значение должен нести израильский флаг у здания мэрии.

Действующий мэр Джереми Леви обещает направить больше средств на благоустройство парков, заняться ежегодным увеличением объёмов дорожных работ и решить проблему участившихся отключений уличного освещения. Главный акцент он делает на предстоящем восстановлении улицы Эллердейл, которое, по данным из Монреаля, можно начать уже в следующем году, поскольку старые подземные трубы не создают юридических рисков для города.

Бывший мэр Уильям Стайнберг в своей программе говорит о сдерживании роста налогов ниже уровня инфляции, пересмотре некоторых возросших муниципальных сборов, возвращении внимания к благоустройству и введении финансового контроля над расходами на поездки членов совета и сотрудников. Он также поддерживает идею ремонта Эллердейл при условии, что Хампстед будет защищён от финансовой ответственности.

Член совета Джек Эдери, который также баллотируется на пост мэра, считает главной задачей дальнейшее снижение долга города до нуля, усиление мер безопасности и «практичное, лично вовлечённое» руководство. Он намерен ремонтировать Эллердейл «разумно и безопасно», а чтобы сократить сквозной транспорт, допускает возможность сделать улицу односторонней или сузить её проезжую часть.

Отдельной темой кампании стало обсуждение израильского флага, установленного у мэрии в знак солидарности с Израилем и заложниками, похищенными 7 октября 2023 года. Флаг дважды поджигали антиизраильские активисты. Леви заявил, что теперь этот флаг олицетворяет не только Израиль, но и мировое еврейское сообщество, а решение о его дальнейшем размещении будет принято совместно с городским советом.

Стайнберг, напротив, считает, что флаг не должен оставаться — по его мнению, участие муниципалитета в международных вопросах неуместно, хотя он сам не избегает прямых высказываний. Эдери, представитель ортодоксальной еврейской общины, подчеркнул, что поддержал установку флага «из солидарности с заложниками» и готов будет снять его «с благодарностью Всевышнему, когда наши заложники вернутся домой».

