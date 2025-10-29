Дональд Трамп и Марк Карни: Новый кризис в отношениях США и Канады из-за рекламной войны и тарифов

На прошлой неделе отношения между США и Канадой пережили острый кризис. Президент США Дональд Трамп резко объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой и о введении дополнительных 10-процентных пошлин на импорт канадских товаров.

Согласно заявлениям Трампа, причиной стало размещение в североамериканских телевизионных сетях рекламы с фрагментами речей бывшего президента США Рональда Рейгана, где критиковалась тарифная политика. Трамп публично обвинил канадские власти во “лжи” и заявил, что не планирует встречаться с премьер-министром Канады Марком Карни “какое-то время”, несмотря на недавние попытки сторон договориться лично в ходе встречи в Малайзии.

Антитарифная реклама стала лишь поводом к эскалации — восприятие конфликтов между двумя странами нарастало с весны. После смены правительства в Канаде и прихода Марка Карни курс Оттавы был заявлен как ориентированный на “пересмотр” условий соглашения о свободной торговле USMCA и уменьшение зависимости от американского рынка. Карни подчеркивал приоритет партнерских отношений, однако стремился снизить риск для национальной экономики от будущих американских шагов и расширить торговлю с другими регионами мира.

Ранее обсуждались и возможные уступки — Канада предлагала отменить ответные пошлины на ряд товаров из США, пытаясь таким образом “разрядить” атмосферу. Однако в сентябре-октябре обострились политические заявления с обеих сторон, и транслируемая в США реклама, в которой использовались образы и слова Рональда Рейгана, выступила для Трампа спусковым крючком для резкого разрыва. Премьер-министр Марк Карни после этого публично заявил, что до последнего момента переговоры развивались позитивно — стороны продвигались к компромиссу по модернизации соглашения, и появление рекламы его удивило не меньше, чем американского президента. Он подчеркнул, что считает ответственность за диалог прерогативой федерального правительства, и предложил “поверить мотивам Трампа”. ​

Карни подчеркнул готовность в любое время вернуться к переговорам при появлении политической воли в Вашингтоне. Параллельно правительство Канады делает акцент на диверсификации экспорта и поиске новых внешнеторговых партнёров, но не закрывает дверь для стратегического альянса с США.

Новый виток тарифной войны ударит по обеим экономикам: на США приходится более 75% всего канадского экспорта, а ежедневно через границу перемещаются товары и услуги более чем на 3,6 миллиарда канадских долларов. Отмена договорённостей или резкое удорожание транзакций может повлечь рост цен в обеих странах, потерю рабочих мест и очередной виток политической конфронтации, уже заметный накануне президентских выборов в США.

По вопросам торговли Карни намерен “выждать”, чтобы не идти ни на компромисс любой ценой, ни на углубление конфликта, сохраняя стратегическую гибкость. Однако, как отмечают эксперты и дипломаты, кризис 2025 года стал самым серьёзным за последние десятилетия эпизодом в канадско-американских отношениях.

Сегодня диалог между США и Канадой заморожен, судьба нового соглашения неопределённа, а последствия торговой войны только начинают сказываться на бытовой жизни, ценах и будущих соглашениях обеих стран. Комментаторы расценивают действия Трампа как жест политического давления накануне международных встреч и выборов, а Карни — как поиск баланса между национальными интересами и необходимостью поддерживать дипломатические каналы с главным союзником и партнёром. Впервые за десятилетия в североамериканской политике возникает столь яркий “замороженный конфликт”, разрешение которого будет зависеть не только от воли лидеров, но и от настроения общества и внешнеэкономической конъюнктуры.

