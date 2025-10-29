Выборы в Пойнт-Клер: дороги, развитие города и участие жителей в решениях

В Пойнт-Клере предвыборная кампания проходит без участия действующего мэра Тима Томаса, который не пришёл на запланированное интервью. Зато два других кандидата — бывший мэр Джон Белведер и член городского совета Брент Коуэн — активно представляют свои программы, сосредоточенные на инфраструктуре и благоустройстве.

Джон Белведер, ранее руководивший городом, намерен заняться масштабным ремонтом всех улиц Пойнт-Клера и модернизацией коммунальных систем. «Я ищу способы сделать это дешевле и эффективнее, чтобы завершить работы как можно быстрее», — пояснил он. Белведер пообещал, что будущая застройка будет «осуществляться правильно и исходя из реальных потребностей горожан». Он также заявил о своём намерении проводить обязательные публичные консультации по крупным проектам: «Я хочу, чтобы каждый житель имел возможность быть услышанным».

Действующий член совета Брент Коуэн, также претендующий на пост мэра, отмечает, что главная жалоба избирателей касается состояния городских дорог. «Мы тратим значительные деньги на ремонт, но очевидно, что этого недостаточно», — сказал он. По мнению Коуэна, для решения этих проблем необходим новый подход к работе совета — более гармоничный и совместный процесс принятия решений.

Касаясь будущего градостроительного развития, Коуэн подчеркнул, что любые перемены должны сохранять семейный и уютный характер города, который жители ценят на протяжении многих лет. Он также добавил, что в последние годы общественные консультации часто проводились формально. «Я вижу их задачу в том, чтобы дать жителям реальную возможность высказать мнение и повлиять на решения городского совета», — подчеркнул кандидат.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG