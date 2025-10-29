Последние исследования Microsoft подтвердили: сразу 40 профессий оказались под угрозой исчезновения из-за развития искусственного интеллекта. В список «группы риска» попали переводчики, историки, писатели, начинающие программисты, бухгалтеры и даже дикторы — специалисты, занятые обработкой и интерпретацией информации.

Единственными, кто чувствует себя относительно спокойно, остаются профессии, требующие физического контакта с людьми и окружающим миром — от хирургов до пожарных.

Обострение тревожных тенденций особенно заметно в сфере IT. За последние десять лет число студентов, выбравших компьютерные науки в американских вузах, выросло вдвое, надеясь на высокие зарплаты и стабильную карьеру. Но массовые увольнения и внедрение ИИ кардинально изменили ситуацию.

Только в 2025 году количество уволенных айти-специалистов превысило 88 тысяч человек, а без работы остались почти 150 тысяч. ​

Уровень безработицы среди молодых специалистов в сфере IT стабильно держится в пределах 6–7,5%, что вдвое выше, чем у выпускников других специальностей.

41% молодых айтишников вынуждены работать не по специальности или занимать позиции ниже их квалификации, а каждая третья заявка на работу отклоняется алгоритмами ещё до собеседования.

Автоматизация hiring-процессов и внедрение нейросетей в бизнес усугубили проблему: многие вакансии для новичков просто исчезли или были переведены в режим автоматической фильтрации.

По мнению экспертов, трансформация образования сейчас напоминает скрытый торфяной пожар: учащиеся массово используют микрокамеры, ИИ и микронаушники на экзаменах, а сами экзамены часто сдают вместо них нейросети. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и директор Центра индустрии образования Сбербанка Артём Соловейчик отмечают, что современная система «сгорит» в ближайшие два-три года, если не будет реформирована.

Эксперименты Media Lab Массачусетского технологического института доказали: долгосрочное взаимодействие с ChatGPT приводит к снижению когнитивных способностей и «копированию» вместо творческого мышления.

Агентство DARPA в рамках проекта «Теория разума» разрабатывает технологии прогнозирования человеческого поведения и манипуляции общественным сознанием посредством ИИ. Данные, собранные из соцсетей и разведки, активно анализируются не только против иностранных государств — поведенческую аналитику применяли во время пандемии COVID-19, а также для управления массовыми настроениями внутри США. ​

Отдельные тревожные исследования указывают на то, что нейросети, обученные на некачественных и противоречивых данных, способны проявлять неадекватное поведение и предлагать решения, противоречащие базовым гуманистическим принципам.

Рынок труда столкнулся с феноменом «AI doom loop» — автоматический отказ при найме без вмешательства человека. Крупные корпорации ушли от онлайн-собеседований и вернулись к очным этапам для борьбы с deepfake-обманом и мошенничеством. При этом сама GPT-5, недавно презентованная, была взломана за сутки, показав уязвимость новых систем.

Джеффри Хинтон, ведущий британский исследователь ИИ, утверждает: человечеству стоит объединить усилия по контролю развития искусственного интеллекта, иначе угроза катастрофы может стать фактологической реальностью. Вероятность потери контроля над машинами он оценил выше 95% в ближайшие десятилетия. Сегодня ИИ не только меняет структуру занятости, но и бросает вызов классическим моделям образования, рынка труда и социальной политики. Многие профессии исчезают, выпускники сталкиваются с практической невозможностью трудоустройства, а само общество — с новыми формами манипуляции и цифровых угроз.

