Таун-оф-Маунт-Ройял: развитие города и ключевые инфраструктурные проекты

В Таун-оф-Маунт-Ройяле в предвыборной кампании активным участником публичных обсуждений стал лишь действующий мэр Питер Малуф. Его соперница, кандидát Мариам Камали-Нежад, отказалась от интервью.

Малуф заявил, что одной из приоритетных задач остаётся строительство продления улицы Кавендиш. По его словам, проект можно реализовать быстрее, если использовать технологию ускоренного мостового строительства, а не подземные тоннели. «Нам необходим свободный доступ по двум полосам в каждом направлении — на юг и на север. Если подключить частный сектор, дело пойдёт значительно быстрее. Продление Кавендиш — жизненно важно для города», — подчеркнул мэр.

Среди других приоритетов Малуф назвал завершение строительства спортивно-общественного центра, возведение новой пожарной станции и решение проблемы наводнений, с которыми жители сталкиваются всё чаще.

Коснувшись темы жилой застройки рядом с торгово-развлекательным комплексом Royalmount, Малуф отметил, что центр стал успешным и не вызвал существенного увеличения трафика в районе. Однако, по его словам, новые проекты должны соблюсти ряд условий. «Мы не хотим, чтобы там появлялись краткосрочные аренды вроде Airbnb. Владельцы квартир должны понимать, что не смогут предъявлять претензии к круглосуточной работе наших промышленных партнёров. Всё должно соответствовать генеральному плану и зонированию города. Необходим баланс интересов всех сторон», — подчеркнул Малуф.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG